CASTELL’AZZARA – Il Comune di Castell’Azzara ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati alla gestione del complesso comunale denominato “Piscina Comunale”, situato in località ex-Vivaio.

L’avviso rappresenta il primo passaggio della procedura amministrativa che porterà all’individuazione del soggetto gestore dell’impianto. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare una struttura importante per il territorio, favorendone la piena fruizione e promuovendo attività sportive, ricreative e sociali a beneficio della comunità.

La piscina si inserisce inoltre all’interno di un’area che, negli ultimi mesi, è stata oggetto di interventi e progettualità finalizzate a rafforzare l’offerta sportiva del territorio. Nelle immediate vicinanze della struttura si trova infatti anche il campo sportivo comunale, per il quale è già stata avviata la procedura di ristrutturazione e riqualificazione, intervento che prevede anche la realizzazione di un nuovo campo da padel. L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi quello di valorizzare progressivamente un polo sportivo integrato, capace di offrire servizi e opportunità per cittadini e visitatori.

«La piscina comunale è un punto di riferimento per il nostro territorio – afferma il sindaco Tullio Tenci –. Per un Comune come Castell’Azzara non si tratta soltanto di un impianto sportivo, ma di un presidio di socialità e di qualità della vita. Il nostro è un territorio ampio, con una popolazione distribuita su un’area vasta e poco antropizzata: proprio per questo strutture come questa assumono un valore ancora più significativo. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è migliorare gli standard qualitativi dell’abitare e fare in modo che anche le piccole comunità periferiche come la nostra possano godere delle stesse opportunità di chi vive nei centri urbani più grandi. In questo quadro, la valorizzazione dell’area sportiva che comprende piscina, campo sportivo e il futuro campo da padel rappresenta un investimento importante per la vita della comunità.»

Il vicesindaco Marta Scevoli evidenzia l’importanza del percorso avviato: «Con questo avviso compiamo un passo concreto verso la riattivazione e la valorizzazione di un impianto che ha sempre avuto un ruolo importante nella vita del paese. L’obiettivo è individuare un soggetto capace di gestire la struttura in modo efficiente e di renderla uno spazio vivo e frequentato.»

Sulla stessa linea l’assessore Mauro Papalini sottolinea il valore sportivo e aggregativo della struttura: «La piscina rappresenta una risorsa significativa per la comunità e si inserisce in un contesto sportivo che stiamo progressivamente rafforzando. L’area in cui si trova l’impianto, insieme al campo sportivo e alla futura realizzazione del campo da padel, potrà diventare un punto di riferimento importante per le attività sportive e ricreative del territorio.»

Tutti i soggetti interessati possono consultare l’avviso completo e le modalità di partecipazione sul sito istituzionale del Comune di Castell’Azzara al seguente link: https://www.comune.castellazzara.gr.it/it-it/avvisi/2026/sport-e-impianti-sportivi/avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-381513-1-40a95951658357be08a0b26217c62a67