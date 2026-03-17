GROSSETO – Un’opportunità concreta per sostenere l’economia locale, contrastare lo spopolamento e rivitalizzare l’economia delle aree rurali della provincia di Grosseto e dell’Arcipelago Toscano. Il Gal F.A.R. Maremma annuncia l’apertura ufficiale del bando relativo all’Intervento Srd14 “Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali”, parte della programmazione Leader 2023-2027.

“Con questo bando da oltre un milione di euro, il Gal F.A.R. Maremma lancia un segnale forte e concreto a favore del tessuto produttivo delle nostre aree rurali,” dichiara Marcello Giuntini, Presidente del Gal F.A.R. Maremma. “Le micro e piccole imprese dell’artigianato, del commercio e del turismo sono l’ossatura della nostra economia locale. Sostenere i loro investimenti per l’innovazione e la riqualificazione, garantendo un contributo a fondo perduto del 65%, significa dare loro gli strumenti per essere più competitive. Il nostro obiettivo prioritario è contrastare lo spopolamento, stimolando la creazione di nuova occupazione e offrendo prospettive solide, con un’attenzione particolare alle attività nei piccoli centri rurali, all’imprenditoria giovanile e femminile. Invito tutti gli operatori a cogliere questa importante opportunità e a partecipare agli incontri informativi sul territorio.”

La misura si rivolge in modo specifico ai settori cardine dell’economia locale extra agricola: negozi e attività commerciali, attività artigianali, strutture ricettive, attività turistiche e di servizi che operano sul territorio.

I numeri dell’opportunità

Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 1.080.000 euro, offrendo condizioni particolarmente vantaggiose per chi vuole investire e innovare:

Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili.

Importo del sostegno: da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 65.000 euro per ogni singola domanda.

Chi può partecipare

Possono accedere ai fondi le microimprese e le piccole imprese non agricole già regolarmente costituite e attive. È fondamentale che le aziende:

Non esercitino attività agricola.

Realizzino gli investimenti in un’unità locale situata nei Comuni di competenza del Gal F.A.R. Maremma, che comprendono i Comuni della Provincia di Grosseto (con la sola esclusione dei Comuni di Grosseto e Follonica) e l’intero Arcipelago Toscano.

Quali spese sono finanziabili?

Il bando copre un’ampia gamma di interventi volti allo sviluppo e all’innovazione aziendale, tra cui:

Lavori e opere edili di riqualificazione dei locali.

Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi.

Investimenti immateriali essenziali per la transizione digitale, come l’acquisto di software, la creazione di siti web e l’acquisizione di servizi specifici.

Scadenze e modalità di presentazione

C’è tempo fino alla primavera inoltrata per la presentazione dei progetti: le domande di sostegno dovranno essere presentate entro le ore 13.00 dell’11 maggio 2026. La procedura è interamente digitalizzata e deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Artea.

Il calendario degli incontri sul territorio

Per supportare concretamente i potenziali beneficiari e chiarire ogni aspetto tecnico del bando, il Gal F.A.R. Maremma ha organizzato un calendario di incontri informativi che prenderà il via proprio domani. Ecco il calendario completo:

18 marzo, ore 15:00: Massa Marittima, presso l’Unione dei Comuni Colline Metallifere (P.zza Dante Alighieri 4).

20 marzo, ore 15:00: Arcidosso, presso l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Loc. Colonia 1).

23 marzo, ore 11:00: Portoferraio, presso il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Loc. Enfola 16).

30 marzo, ore 15:00: Pitigliano, presso l’Unione dei Comuni Colline del Fiora (via Ugolini 83).

9 aprile, ore 15:00: Scarlino, presso Grosseto Sviluppo (Largo A. Meucci, La Botte).

16 aprile, ore 15:00: Grosseto, presso Grosseto Sviluppo (via Giordania 227).

Per maggiori informazioni e supporto:

Segreteria Gal F.A.R. Maremma

Tel. 0564/405252

Email: [email protected]

Testo integrale del bando e documentazione: www.farmaremma.it/bando/