MASSA MARITTIMA – Premiata Comune Plastic free 2026, Massa Marittima entra ufficialmente nell’elenco dei Comuni Plastic free d’Italia, un importante riconoscimento assegnato ai territori che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e della riduzione dell’inquinamento da plastica.

L’assessore all’ambiente di Massa Marittima, Lorenzo Balestri, ha partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione che si è svolta il 14 marzo al teatro Olimpico. Insieme a lui erano presenti Monia Polichetti dell’ufficio ambiente del Comune di Massa Marittima e i referenti locali dell’associazione Plastic free Gianluca Ranaldi e Antonella Goracci.

In totale sono stati premiati 141 i Comuni italiani.

“Con orgoglio abbiamo ritirato questo importante riconoscimento- commenta Lorenzo Balestri, assessore all’ambiente di Massa Marittima – che appartiene a tutta la comunità e che ci sprona a continuare a lavorare insieme all’associazione Plastic free e ai cittadini per la tutela dell’ambiente. Poco più di un anno fa il Comune ha sottoscritto il protocollo di intesa con Plastic free ufficializzando l’impegno comune nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale. A distanza di un anno arriva questo importante riconoscimento – prosegue Balestri -. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che in questi mesi si sono date da fare partecipando alle giornate di raccolta dei rifiuti organizzate dall’associazione, ai cittadini e alle squadre di cacciatori, sempre disponibili per la tutela dell’ambiente. Un grazie all’ufficio ambiente del Comune nella persona di Monia Polichetti e soprattutto ai referenti locali di Plastic free, Gianluca Ranaldi e Antonella Goracci, vero motore di queste azioni collettive di pulizia ambientale che sono state determinanti per raggiungere gli obiettivi richiesti. L’auspicio è di proseguire su questa strada, migliorando ulteriormente nella raccolta differenziata, proseguendo nella sensibilizzazione dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e intervenendo tempestivamente nei casi di abbandoni di ingombranti o errati conferimenti.”