FOLLONICA – Bilancio positivo quello della trasferta calabrese della squadra agonistica della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, impegnata dal 12 al 15 marzo nella seconda tappa dell’Italia Cup 2026 nelle acque di Crotone (foto Ilca/Italia, Alessandro Cazzulani). Quattro giorni di regate intensi, disputati su un campo di gara magnifico che ha offerto condizioni meteorologiche sempre diverse e mai banali, mettendo a dura prova le capacità di adattamento e la strategia di tutti i partecipanti.

Nella classe ILCA 4, che ha visto ben 135 atleti al via, spicca l’ottima prestazione di Alice Mengozzi. Alla sua primissima esperienza in una competizione del circuito Italia Cup, Alice ha dimostrato grande tenacia chiudendo al 46º posto nella flotta Silver (111esima posizione totale). Un risultato di tutto rispetto, macchiato purtroppo solo da un infortunio che l’ha costretta al ritiro proprio durante l’ultima prova, ma che non cancella l’ottimo lavoro svolto nei giorni precedenti.

Nella combattuta classe ILCA 6 (140 regatanti), l’obiettivo di entrare nella prestigiosa flotta Gold è sfumato di un soffio per Edoardo Vignozzi e Giovanni Lucifora. I due atleti follonichesi hanno comunque reagito con determinazione, posizionandosi tra i migliori assoluti della flotta Silver. Ottima prova di carattere anche per Pietro Badini e Dario Giovannetti che, dopo un avvio in salita nei primi giorni, hanno chiuso l’ultima giornata in netta rimonta, registrando più che buone prestazioni parziali.

Questi i piazzamenti finali della flotta ILCA 6:

Edoardo Vignozzi: 5º Silver (75esimo totale)

Giovanni Lucifora: 8º Silver (78esimo totale)

Pietro Badini: 45esimo Silver (115esimo totale)

Dario Giovannetti: 54esimo Silver (124esimo totale)

L’allenatore della squadra Lorenzo Cacialli traccia un bilancio positivo della trasferta: la squadra torna a casa soddisfatta per l’impegno dimostrato in un contesto di altissimo livello, portando con sé un bagaglio prezioso di spunti su cui lavorare intensamente nelle prossime settimane, sia sotto il profilo tecnico che strategico.