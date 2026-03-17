GROSSETO – Grande soddisfazione per la formazione Under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto, cui bastano due incontri per staccare il pass per le finali nazionali di Lodi. In gara2 della semifinale zonale, sulla pista del Versilia Forte dei Marmi, i ragazzi di Stefano Paghi si sono imposti con un netto 5-0, ribadendo la superiorità mostrata nella gara d’andata con un secco di 10-3. I biancorossi sono andati sul 2-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Mantovani e Galoppi e nella ripresa hanno chiuso i conti con una doppietta di Galoppi e una rete di Edoardo Antonelli. I ragazzi di Paghi, adesso, aspettano la seconda finalista, che uscirà dall’incontro tra Camaiore e Sarzana, in programma mercoledì 18. In gara 1 si è imposto il Sarzana al termine di una partita risolta solamente ai tempi supplementari.

La formazione del C.P.: Konarski; Galoppi, Mantovani, Samuele Antonelli, Matassi, Pietro Spinosa, Edoardo Antonelli. All. Stefano Paghi.

È andata invece male alle due formazioni del Circolo Pattinatori che partecipano al campionato Under 15. La formazione A è stata battuta dal Centro Giovani Calciatori Viareggio per 3-1 in una gara risolta praticamente nel primo tempo (chiuso sul 2-0). Nella ripresa Tommaso Spinosa ha firmato il 3-1, ma i viareggini hanno portato il successo fino in fondo. Battuta per 12-0 la formazione B sulla pista del Sarzana A. I liguri hanno finito il primo tempo in vantaggio per 5-0 e hanno allungato nella ripresa, arrivando a 12 a già a 10 minuti dalla fine della partita.

La classifica U15: La Scala Castiglione 54; Sarzana A 48; Cgc Viareggio 46; Grosseto A 40; Follonica e Camaiore 28; Sarzana B 24; Prato 15; Viareggio Hockey 7; Siena e C.P. Grosseto 6; Versilia Forte 5.