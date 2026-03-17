GROSSETO – Si è svolto il 16 e 17 marzo, nella sede produttiva di via Genova, il primo Open Day ufficiale di Novair Noxerior Gas Systems, un’iniziativa che ha aperto le porte dell’azienda a distributori e partner italiani, trasformando lo stabilimento in un luogo di incontro, formazione e confronto.

Un appuntamento definito dalla stessa azienda come “un momento storico”, pensato per mostrare da vicino dove nasce l’innovazione dei sistemi gas sviluppati a Grosseto. Due giornate dedicate all’eccellenza produttiva, con visite guidate ai reparti, dimostrazioni tecniche e momenti di approfondimento sulle strategie di crescita. Al centro dell’iniziativa la volontà di rafforzare la rete di relazioni e condividere competenze: lo stabilimento si è così trasformato in uno spazio aperto al dialogo tra professionisti del settore, tra presentazioni istituzionali, focus sulle tecnologie e occasioni di networking.

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Durante l’Open Day i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le attività dell’azienda, con un percorso che ha incluso tour produttivi, dimostrazioni dei sistemi di generazione gas e sessioni tecniche con il team aziendale. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dall’amministratore delegato Federico Guidarelli, che ha sottolineato il valore strategico dell’evento: un’opportunità per consolidare i rapporti con partner e distributori e per raccontare, direttamente dal cuore produttivo, il percorso di crescita e innovazione dell’azienda.

L’Open Day rappresenta così un passo importante per Novair Noxerior Gas Systems, che conferma il proprio radicamento sul territorio e, allo stesso tempo, la proiezione verso un mercato sempre più internazionale.