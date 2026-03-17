GROSSETO – Impegni infrasettimanale per le rose senior della Gea Basketball. Feriti nell’orgoglio dopo una sconfitta a dir poco clamorosa e discussa, i ragazzi della Divisione regionale tornano in campo domani mercoledì sera alle 21, sul parquet del Donoratico, un quintetto che sta lottando per un posto tra le prime otto. Attualmente sesto con 26 punti, il team livornese è sulla carta un ostacolo impegnativo per Furi e compagni che, però, vorranno vendicare quell’amaro 104-105 contro Cus Pisa (nell’amara conclusione della gara anche un presunto pugno che è stato poi smentito dalle telecamere: il biancorosso Ense ha respinto con la mano) e festeggiare, con quattro giornate di anticipo la vittoria del campionato.

“Sono convinto che i miei ragazzi metteranno in piedi una grande prestazione – ha sottolineato l’allenatore Silvio Andreozzi – li conosco bene e credo che vorranno chiudere i conti e tornare a festeggiare per una vittoria. L’avversario di turno – continua Andreozzi – è storicamente difficile per la Gea. Hanno a disposizione ragazzi under 19 che fanno dell’intensità, del ritmo e della velocità le loro armi migliori. Nello scorso fine settimana hanno avuto la meglio sul campo dei Carrara a Legends e sono in salute. Dovremo rallentare il loro ritmo e giocare al nostro, sfruttando le grandi qualità di ogni nostro singolo giocatore”.

Il tecnico grossetano recupera oggi il pivot Danilo Ignarra, cosa che permetterà di avere un punto di riferimento in attacco e un pilato sotto i tabelloni, ma dovrà probabilmente fare a meno ancora di Dario Romboli. La squadra è tranquilla, pronta a reagire per iniziare una nuova striscia di vittorie.

Il programma della 26esima giornata: Libertas Lucca-Carrara Legends, Calcinaia-Juve Pontedera, Cmb Carrara-Lucca Sky Walkers, Nicola Chimenti Livorno-Castelfranco Frogs, Vela Viareggio-Cestistica Pescia, Libertas Invictus Livorno-Valdicornia, Donoratico-Grosseto; giovedì Cus Pisa-Mancini Monsummano.

La classifica: Gea Grosseto 44 punti; Cestistica Pesci, Libertas Lucca e Studio Arcadia Valdicornia 34; Calcinaia 30; Lucca Sky Walkers e Donoratico 26; nvictus Livorno e Nicola Chimenti Livorno 24; Mancini Monsummano 22; Juve Pontedera e Centro Minibasket Carrara 18; Cus Pisa e Castelfranco Frogs 18; Vela Viareggio, 14; Carrara Legends 12.

Sempre domani sera con salto a due alle 21,15 al Palasport di via Austria, riprende il ciclo conclusivo di partite del campionato di serie C femminile che dovrebbe portare le grossetane, nelle intenzioni del tecnico Luca Faragli, a evitare di disputare i playout e ottenere una salvezza diretta. Le biancorosse, per il recupero della sesta di andata, si confronteranno con la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno che nel girone di andata le ha clamorosamente sconfitte per 52 a 45, in quella che è stata probabilmente la loro partita peggiore. Giulia Faragli e compagne, dunque, saranno animate da una gran voglia di riscatto, ma anche dal desiderio di riprendere a vincere dopo una striscia di sei sconfitte consecutive, alcune delle quali veramente dolorose.

Sia contro la Virtus Siena che contro la Pallacanestro Femminile Pisa, comunque, la Gea ha dimostrato di aver cambiato marcia rispetto ai due mesi difficili di gennaio e febbraio ed è tornata a lottare con il coltello dei denti per 40 minuti, sfiorando in entrambe le occasioni, contro due delle tre formazioni che disputeranno i playoff, una rimonta straordinaria. Il coach Luca Faragli avrà a disposizione per questo incontro quasi l’organico (assenti Merlini e Cipolletta) e questo dovrebbe contribuire a dare tranquillità alla squadra per una partita da vincere, in attesa di provare a mettere al tappeto già sabato prossimo il B.F. Porcari, con cui il quintetto di Grosseto ha sempre disputato delle buone partite.

Le convocate: Marta Vannozzi, Carolina Vallini, Teresa Vallini (nella foto di Stefano Venezia), Matilde Pepi, Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Giulia Faragli, Martina Borellini, Francesca Benedetti, Viola Mazzi.