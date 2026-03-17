GROSSETO – Un nuovo passo avanti per la qualità delle cure oncologiche a Grosseto. Grazie al contributo del Comitato per la vita di Grosseto, il reparto di Radioterapia dell’ospedale cittadino si dota di un innovativo software basato su intelligenza artificiale in grado di rendere i trattamenti ancora più precisi ed efficaci.
La donazione è stata ufficializzata martedì 17 marzo e riguarda il modulo «Mim Assistant», uno strumento avanzato che consente il contornamento automatico degli organi sani da preservare durante le sedute di radioterapia.
Come funziona il sistema con intelligenza artificiale
Il software entra in funzione a partire dalle immagini della Tac effettuata durante la fase di simulazione del trattamento. In pochi secondi, il sistema è in grado di individuare e delimitare gli organi sani, un’operazione che tradizionalmente può richiedere anche diverse ore di lavoro medico.
«Il software entra in azione quando riceve l’esame Tc del paziente eseguita durante la “simulazione” ed individua gli organi sani, contornandoli in pochi secondi; in assenza di questo software questa fase può richiedere ore di lavoro medico – spiega Francesca Rossi, direttrice della Radioterapia di Grosseto – A questo punto interviene il medico radioterapista che, dopo avere controllato la proposta del sistema “AI Protegè”, può concentrarsi sull’individuazione del bersaglio tumorale».
Una volta definito il “target”, le radiazioni vengono indirizzate esclusivamente sulla zona tumorale, aumentando l’efficacia del trattamento e riducendo al minimo gli effetti collaterali sugli organi sani.
Un investimento da 50mila euro per migliorare le cure
Il nuovo aggiornamento, del valore di circa 50mila euro, va ad integrare un precedente modulo già donato nel 2024.
«Questo aggiornamento software, che si avvale anche del contributo dell’intelligenza artificiale, è destinato ad implementare l’attività del Modulo Mim – dichiara Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la vita di Grosseto – Grazie all’AI la Radioterapia potrà potenziare ulteriormente i protocolli terapeutici, garantendo ai pazienti trattamenti sempre più precisi, efficaci e personalizzati».
Il valore della collaborazione tra sanità e territorio
Soddisfazione anche da parte della direzione della Asl Toscana Sud Est, che sottolinea l’importanza delle sinergie con il territorio.
«Il contributo portato dalla donazione del Comitato per la vita – afferma il direttore generale Marco Torre – è importante per proseguire nel lavoro di continuo miglioramento delle cure verso una sanità basata sul valore. Il nostro approccio mira a curare meglio, non di più, ottimizzando le risorse e migliorando la qualità dell’assistenza».
Un ringraziamento ai cittadini donatori e al personale sanitario arriva anche dal direttore medico di presidio Michele Dentamaro, che evidenzia come il reparto abbia negli anni rafforzato la propria capacità di risposta ai bisogni della comunità locale.
Con l’introduzione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, la Radioterapia di Grosseto compie così un ulteriore passo verso cure sempre più personalizzate, efficaci e sicure per i pazienti.