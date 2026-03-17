GROSSETO – Si rafforza in Toscana l’impegno di Unarma sul fronte delle pari opportunità. L’associazione sindacale dei Carabinieri ha infatti istituito l’Ufficio regionale dedicato, affidandone la guida a Mariamontagna Sollazzo, carabiniera in servizio nella provincia di Grosseto, laureata in giurisprudenza e madre di una bambina di otto anni.

La nomina è arrivata nel corso dell’ultima riunione dell’organismo regionale e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione verso la tutela e la valorizzazione del personale femminile all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

L’impegno per le donne in uniforme

Sollazzo porta con sé un bagaglio di esperienze maturate nelle Forze Armate e, nel nuovo incarico, intende concentrarsi in particolare sulle esigenze delle donne e delle madri in divisa.

«Le donne sono una realtà consolidata dell’Istituzione – ha dichiarato – e ascoltarne le esigenze significa migliorare il servizio e la qualità del lavoro. Parlare oggi di pari opportunità significa accompagnare i percorsi professionali delle colleghe e contribuire a creare condizioni di lavoro rispettose e capaci di valorizzarne le competenze».

Negli ultimi anni, la presenza femminile nell’Arma è cresciuta in modo significativo, anche nei reparti operativi e nelle stazioni territoriali, dove molte carabiniere svolgono quotidianamente attività operative e di prossimità con i cittadini.

UNARMA: “Passaggio importante per la crescita”

Soddisfazione per l’istituzione del nuovo ufficio arriva anche dai vertici regionali del sindacato.

«L’istituzione dell’Ufficio delle Pari Opportunità rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della nostra organizzazione. Vogliamo rafforzare l’ascolto del personale e offrire un contributo concreto su un tema sempre più centrale all’interno dell’Arma dei Carabinieri» ha dichiarato Costantino Fiori, segretario generale regionale di UNARMA Toscana.

L’incarico affidato a Sollazzo consolida così l’impegno di UNARMA sul territorio nella valorizzazione delle professionalità e nel miglioramento delle condizioni di lavoro, con un’attenzione sempre maggiore ai temi dell’inclusione e delle pari opportunità.