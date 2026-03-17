GROSSETO – L’ASD Nuoto Grosseto conferma il proprio prestigio nel panorama natatorio toscano, distinguendosi ai Campionati regionali di Categoria tenutisi a Livorno presso il complesso sportivo “La Bastia”. Le gare si sono svolte in due weekend distinti: dal 27 febbraio al 1 marzo per il settore femminile e dal 6 all’8 marzo per il settore maschile. Gli atleti dell’Associazione si sono fatti valere ottenendo risultati di grande rilievo: 11 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo. Questi successi sono il frutto di grande impegno e talento, elementi che alimentano ottimismo in vista dei prossimi Criteria Nazionali Giovanili, dei Campionati Italiani indoor di Fondo e dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto. La squadra, che si allena presso la piscina comunale “G.B. Finetti” di Via Lago di Varano gestita da Olimpic Nuoto Napoli e guidata tecnicamente da Alessandro Varani e Alessandro Del Bottegone, vanta già atleti qualificati per ciascuna delle suddette competizioni.

Tra i partecipanti più brillanti della manifestazione spiccano nella categoria Juniores Alice Paioletti e Andrea Lucarelli, ormai considerati tra i migliori atleti della categoria da diversi anni. Alice Paioletti si è distinta conquistando 5 medaglie d’oro: tre nelle distanze del dorso (50, 100, 200 metri) e due nella velocità dello stile libero (50 e 100 metri), a cui si aggiunge un bronzo nei 200 stile libero. Andrea Lucarelli, dal canto suo, ha portato a casa 4 ori vincendo le gare dei 50, 100 e 200 stile libero e 200 misti, oltre a un bronzo nei 400 stile libero. Lucarelli ha inoltre ricevuto il premio per la migliore prestazione di categoria grazie ai 100 stile libero nuotati in 49”12.

Entrambi gli atleti sono determinati a ottenere risultati di rilievo ai Criteria Nazionali Giovanili, previsti dal 26 marzo al 2 aprile, dove si presenteranno in molte gare tra i primi cinque tempi di qualifica, puntando così a vincere medaglie in diverse specialità. Inoltre, prenderanno parte ai Campionati Italiani Assoluti, il massimo appuntamento natatorio nazionale, che si svolgerà dal 14 al 18 aprile, con l’obiettivo di piazzamenti importanti fra i grandi del nuoto italiano.

Anche altri atleti della categoria Juniores si sono distinti: Matteo Rossi ha conquistato la medaglia d’argento nei 100 stile libero e doppio bronzo nelle gare di velocità dei 50 stile e 50 rana. Rossi parteciperà ai Criteria Nazionali nelle gare dei 50 e 100 stile libero e nei 50 e 100 rana. Lorenzo Casanovi ha festeggiato la sua prima medaglia individuale, un bronzo nei 200 dorso. Il gruppo Juniores ha inoltre vinto l’oro nella staffetta 4×100 stile libero maschile, composta da Lucarelli, Rossi, Casanovi e Andrea Cericola, che ha nuotato il suo personal best nei 100 stile libero come primo frazionista. La staffetta potrà qualificarsi ai Criteria se otterrà un piazzamento tra i migliori dieci tempi di categoria. Merita una menzione d’onore anche Lorenzo Morrocchi, che ha sfiorato il podio nelle lunghe distanze degli 800 e 1500 stile libero, piazzandosi quarto in entrambe e migliorando i propri tempi, in attesa della sua partecipazione già confermata ai Campionati Italiani Indoor di Fondo del 12 e 13 aprile, dove è qualificato nella 5 km.

Nel settore femminile, categoria Cadetti, Matilde Giovi ha nuotato un ottimo dorso conquistando il titolo regionale nei 100 metri, oltre a due argenti nei 50 e 200 metri, ottenendo riscontri di rilievo anche a livello nazionale. Si attende la pubblicazione delle liste definitive dei qualificati ai

Fra i Ragazzi, sebbene non siano arrivate medaglie, sono arrivati risultati promettenti per il futuro. Tra le ragazze del 2013, Gaia Daviddi ha sfiorato il podio nei 100 farfalla e si è piazzata quinta nei 50 e 200 metri, mentre Agata Randazzo ha migliorato il proprio personal best di ben 7 secondi nei 200 rana, piazzandosi anch’essa quinta. Nel settore maschile, anno 2010, Luigi Graniglia si è avvicinato al podio nei 200 misti, nuotando il suo personale e classificandosi quinto e Rapahel Niccoli migliora nei 100 e 200 stile libero e si conferma a un ottimo livello anche nei 400.

Ottimi riscontri cronometrici e contributi al punteggio di classifica societaria sono arrivati anche dagli altri atleti della squadra: Alice Morselli, Jodie Mistri, Michele Dambra, Lorenzo Padovani, Alessandro Pieri, Alice Randazzo, Maria Soldateschi, Aurora Chiavacci, Kinzica Sandonà e Marta Lucarelli.

Un ringraziamento speciale va a Sales Costruzioni spa, Farmacia Verde Maremma e NS Cloud per il prezioso supporto offerto durante la stagione in corso.