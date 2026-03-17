GROSSETO – Un giovane atleta grossetano protagonista ai prossimi Campionati Italiani Cadetti A2 di judo, in programma il 20 marzo a Torino. Si tratta di Lorenzo De Rosa, classe 2010, judoka agonista della palestra Athlon di Grosseto, allenato dall’istruttore Gilberto De Vecchis.

Lorenzo pratica judo da circa sei anni e in questo periodo ha partecipato a numerose competizioni di livello regionale e nazionale, oltre a diversi tornei italiani CSEN, dimostrando grande impegno e passione per questa disciplina. Quest’anno, nella categoria -81 kg, è riuscito a conquistare il pass per il Campionato Italiano Cadetti A2 grazie a un importante risultato nelle gare di qualificazioni.

Un traguardo che ha un sapore ancora più speciale se si pensa che lo scorso anno la qualificazione era sfumata per un soffio, con Lorenzo fermo al quarto posto. Questa stagione invece è arrivato un meritato podio, che gli ha aperto le porte dei campionati italiani.

Il giovane atleta si allena con costanza cinque giorni a settimana, alternando tecnica, teoria e preparazione atletica in sala pesi. Al suo fianco si allenano anche altri compagni di squadra di ottimo livello, come Francesco Soldati (categoria -73 kg) e Leonardo Papalia (categoria -81 kg), che hanno sfiorato a loro volta la qualificazione.

“Sono ragazzi davvero in gamba – ha commentato l’istruttore Gilberto De Vecchis – ma sono adolescenti e uno sport come il judo, a certi livelli, richiede concentrazione, dedizione e sacrificio. Solo chi è disposto a questo percorso può raggiungere risultati importanti”.

Il tecnico sottolinea anche la lunga tradizione della palestra Athlon nell’insegnamento del judo: “Da molti decenni la nostra palestra avvicina tanti giovani a questa disciplina, maschili e femminili. Lorenzo è entusiasta per questa qualificazione ai campionati italiani federali, ma è consapevole che sul tatami troverà i migliori atleti d’Italia. Dovrà dimostrare molto”.

Lo stesso De Rosa, sedici anni da poco compiuti, non nasconde l’emozione per l’importante appuntamento: “Ci alleniamo costantemente, facciamo molti chilometri e affrontiamo sacrifici per prepararci. Tutto questo per combattere magari pochi secondi, ma in quei momenti bisogna dimostrare tutto il lavoro fatto per arrivare su quel tatami. È un’esperienza che cercavo dall’anno scorso e ora che è arrivata non ho intenzione di mollare”.

Prima della partenza per Torino, il giovane ha voluto ringraziare “tutti coloro che mi hanno aiutato, i miei amici di tatami e il mio istruttore Gilberto”.

Per Lorenzo De Rosa la partecipazione ai campionati italiani rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, ma anche l’occasione per portare Grosseto su uno dei palcoscenici più importanti del judo giovanile italiano.