GROSSETO – Quattro nuovi acquisti per il Big Mat Bsc Grosseto. In vista della nuova stagione di Serie A, la società biancorossa del presidente Antonio Pugliese ha inserito nel roster due lanciatori e due battitori, tutti nati tra il 2001 e il 2003. “Prosegue la nostra campagna acquisti – commenta il direttore sportivo del Big Mat Bsc, Roberto Piccioli – pensata per costruire un gruppo di giovani talenti e qualche elemento di maggiore esperienza. I nuovi acquisti daranno il loro importante contribuito per formare una squadra in grado di giocarsela con tutte le avversarie a viso aperto e senza timori reverenziali”.

Indosseranno la maglia biancorossa Ryson Polonius, Jorman Alcalà, Gabriel Torres e Gennaro Coviello. Il primo è un interno, classe 2001, nato in Curaçao con passaporto olandese. Nelle ultime stagioni ha giocato nel campionato professionistico AA Curaçao, registrando nel 2025 i seguenti numeri: 89 AB, 34 H, 2 2B, 2 3B, 11 RBI, 382 MB e 456 OPB.

Jorman Alcalà è un ricevitore e utility venezuelano con passaporto croato, classe 2002, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’Olimpija Karlovac. Nel 2025 ha ottenuto nel campionato croato 134 AB, 55 H, 15 2B, 1 3B, 2 HR, 30 RBI, 433 MB, 466 OPB.

Sul monte di lancio saliranno Gabriel Torres e Gennaro Coviello. Il primo è un lanciatore destro con passaporto spagnolo, nato nel 2003 in Venezuela, che ha firmato il primo contratto da professionista con i Detroit Tigers a soli 18 anni. La scorsa stagione ha militato nel roster del Kranjski (in Slovenia), registrando 5 G, 1 W, 12.1 IP, 5.84 PGL, 7 BV, 14 BB, 22 K. Coviello, invece, è un lanciatore destro con passaporto italiano (nato in Venezuela), classe 2001; anche lui ha indossato la maglia del Kranjski con i seguenti numeri: 7 G, 20 IP, 5.85 PGL, 23 BV, 9 BB, 23 K. “I ragazzi sono già arrivati a Grosseto – conclude Piccioli – e stanno lavorando con la squadra e lo staff tecnico. Nei prossimi giorni presenteremo gli ultimi elementi che completeranno il roster. Siamo convinti di aver messo a disposizione del manager Vecchi una squadra competitiva, con ampi margini di crescita e che potrà esprimere un buon baseball”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.