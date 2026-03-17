MAGLIANO IN TOSCANA – Un messaggio semplice ma potente illumina in questi giorni le mura del borgo: “+ amore – meno guerra”. La scritta luminosa è comparsa sotto il grande cuore rosso installato per San Valentino, diventato ormai un simbolo della comunità locale.

A spiegare il significato dell’iniziativa è il sindaco Gabriele Fusini, che sottolinea come il gesto nasca da una convinzione profonda: «Ci crediamo così tanto che abbiamo voluto scriverlo sotto il nostro grande cuore luminoso, il cuore della comunità maglianese».

Un invito alla riflessione che richiama anche le parole di Madre Teresa di Calcutta: “La pace comincia con un sorriso”. Un concetto che l’amministrazione comunale ha voluto tradurre in un segno concreto, capace di parlare a cittadini e visitatori.

L’installazione arriva in un momento storico segnato da tensioni internazionali e difficoltà diffuse. «Crediamo davvero che con un sorriso, un messaggio positivo, una comunità unita si possa dare il nostro contributo per un mondo di pace – prosegue il sindaco –. È importante impegnarsi, ognuno nel proprio piccolo».

Il messaggio, rafforzato anche in vista delle festività pasquali, vuole essere un segno di pace e speranza, ribadito con forza da una comunità che, pur nelle sue dimensioni contenute, intende far sentire la propria voce.

«Siamo solo un piccolo Comune – aggiunge Fusini – ma in un’epoca in cui egoismi e grandi interessi economici alimentano conflitti in tutto il mondo, vogliamo fare la nostra parte con parole che rappresentano i nostri valori. Sarà anche solo un granello di sabbia nel deserto, ma se diventassero tanti forse si potrebbero fermare anche i carroarmati».

Un’iniziativa che unisce simbolo e partecipazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con la ditta Rf Light Glow, già protagonista di altre installazioni luminose che contribuiscono a valorizzare il centro storico.

Le mura di Magliano si trasformano così, ancora una volta, in uno spazio di espressione collettiva, dove la luce diventa linguaggio e il messaggio – semplice e diretto – invita tutti a fermarsi, guardare e riflettere.