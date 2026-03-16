GROSSETO – C’è chi decide di frequentare l’università da fuori sede e chi invece da pendolare, e spesso questa seconda scelta è legata a fattori economici, poiché vivere nelle città universitarie è sempre molto oneroso.

La vita da “viaggiatori”, perennemente in movimento, non è spesso cosa semplice da affrontare per la stanchezza che può provocare o per la freneticità legata all’utilizzo dei mezzi di trasporto ma, al contempo, comporta benefici oppure è necessaria per mantenere delle abitudini che appartengono alla nostra quotidianità.

Roberto, Arianna, Giada ed Elisa sono quattro studenti maremmani pendolari delle facoltà scienze della comunicazione e lettere moderne. Ci raccontano quelli che sono gli aspetti positivi e negativi che appartengono a questo stile di vita e al viaggio che devono percorrere per arrivare fino all’università di Siena; alcuni elementi sono comuni mentre altri contrastanti.

Non avendo corsi con frequenza obbligatoria, gli studenti di queste facoltà, possono decidere di spendere e dividere il loro tempo nel modo che più preferiscono, lasciando spazio anche ad altre attività.

I racconti degli intervistati

Roberto Gasperini (Grosseto) per viaggiare utilizza il pullman e, come gli altri interpellati, descrive il pendolarismo come: «Qualcosa di stancante ma che contemporaneamente ho scelto di fare per un fattore economico, in quanto pagare un affitto è molto più oneroso di un abbonamento annuale – continua Roberto -. Nel tragitto non riesco a studiare perché mi risulta troppo complicato, ma amo leggere o ascoltare musica». Come afferma, a lui non manca poter vivere la città di Siena, ma se potesse non viaggiare quel tempo lo dedicherebbe alle sue passioni o al lavoro. Non si pente della sua scelta, anche se spesso le ore di viaggio possono risultare demotivanti pur se tranquille, soprattutto se c’è da seguire una sola lezione.

Anche Arianna Passalacqua (Grosseto) per arrivare all’università usa il pullman e descrive il continuo movimento una perdita di tempo pesante e impegnativo: «Ho preso questa decisione per il fattore economico; la spesa è nettamente inferiore e alla base c’è il desiderio di poter proseguire lo sport che amo praticare nella mia città – prosegue raccontando –, a volte può capitare di imbattersi in persone particolari»; condivide il non poter impiegare il tempo del viaggio per studiare. A lei manca non poter vivere la città, soprattutto per l’aspetto sociale, ma non si pente della scelta intrapresa.

Giada Tafani (Albinia) percorre più chilometri per arrivare a Siena e per comodità preferisce partire con l’auto, senza dover rincorrere le coincidenze. Condivide la stanchezza del viaggio e, a differenza degli altri, l’essere pendolare le crea ansia, ma dichiara: «Le soddisfazioni ripagano ogni sacrificio fatto». In sostanza l’idea del risparmio economico è l’elemento comune a tutti, ma per lei doversi spostare è necessario per lo svolgimento del suo lavoro al paese. Avendo vissuto la vita universitaria da studente fuorisede, ne sente la mancanza, anche se non si pente della scelta intrapresa. Contrariamente agli altri, lei il tempo del viaggio, se potesse farlo, lo spenderebbe per studiare.

Elisa Mantelli (Grosseto) ha scelto di essere pendolare per poter tornare nella sua casa e descrive questo modo di vivere faticoso, noioso e dinamico a causa dei continui spostamenti. Afferma: «Durante il viaggio preferisco riposare, visto che mi risulta stancante – prosegue -, se non dovessi stare sul mezzo pubblico, quel tempo “perso” lo userei per lo studio». Anche lei non si pente della scelta fatta, ma comunque le dispiace di non poter vivere a pieno la città di Siena avendoci, come Giada, già abitato e fatto esperienza.

Tra stanchezza e necessità

Il pendolarismo per gli studenti maremmani non nasce quasi mai come una semplice preferenza, ma come una strategia di adattamento necessaria. Sebbene molte siano le sfide da affrontare, dalla stanchezza al tempo “perso” viaggiando, la caratteristica che accomuna Roberto, Arianna, Giada ed Elisa è la tenacia.

L’elemento determinante è sicuramente il risparmio economico; in un contesto universitario in cui vivere nella città in cui si vuole studiare diventa sempre più caro, la scelta di viaggiare risulta la via per garantirsi il diritto allo studio senza gravare eccessivamente sulle spese familiari. Il fenomeno del caro affitti a Siena, così come in altri luoghi, costringe lo studente a compensare facendo rinunce personali e a sacrificare parte del suo tempo libero per potersi permette ugualmente di proseguire il proprio percorso formativo.

Per far sì che il fenomeno del pendolarismo torni ad essere una totale libera scelta (esclusi casi di necessità esterni a questa motivazione) e non un ripiego forzato, è evidente la necessità di un maggiore intervento statale che porti ad un potenziamento delle politiche di alloggio per studenti o a degli ammortizzatori sociali.

Dovrebbe essere una priorità per lo Stato avere dei cittadini istruiti e per questo sarebbe necessario un maggiore interesse rivolto alle condizioni dei rincari.