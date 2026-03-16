TALAMONE – «La sconfitta di Andrea Casamenti alla presidenza della Provincia di Grosseto è l’ennesima bocciatura politica di un amministratore che, a Orbetello e nelle sue frazioni, ha collezionato fallimenti, divisioni e abbandono».

«Dopo il disastro sul porto di Talamone, arriva un altro segnale netto: chi semina arroganza istituzionale, lontananza dai territori e cattiva amministrazione, prima o poi presenta il conto. Questa volta a parlare sono stati i fatti. E i fatti dicono che Casamenti ha perso».

Lo dichiarano i portavoce del Coordinamento Secessione Talamone, Antonio Cagnacci e Maurizio Damato, che ieri hanno incontrato oltre 100 persone alla riunione pubblica con abitanti e proprietari di casa del Gioiello della Maremma. Un confronto molto partecipato, sentito e concreto, nel corso del quale i portavoce del Coordinamento hanno ripercorso le ragioni della mobilitazione civica nata negli ultimi mesi e illustrato i prossimi passi del percorso che punta al distacco di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello e al passaggio al Comune di Magliano in Toscana.

«Noi paghiamo le tasse, ma non otteniamo nulla in termini di servizi e investimenti. Ecco perché ci siamo organizzati. Ecco perché ci siamo uniti, prima qui a Talamone e poi assieme agli amici di Fonteblanda, con l’obiettivo di avviare la procedura per portare le due frazioni dal Comune di Orbetello al Comune di Magliano in Toscana» hanno spiegato i portavoce del Coordinamento durante l’incontro.

Nel corso del dibattito è stato ricordato come il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, abbia manifestato pubblicamente interesse rispetto a questa prospettiva, anche alla luce del fatto che Magliano non ha uno sbocco diretto sul mare e che una ridefinizione dei confini territoriali potrebbe rappresentare un salto di qualità significativo anche sul piano turistico. Il Coordinamento ha inoltre evidenziato, come termine di paragone, la qualità della gestione amministrativa di Magliano, citando in particolare la cura dei parcheggi, il decoro urbano e il recupero delle mura cittadine, oltre a una capacità di amministrare il territorio senza discriminazioni di appartenenza politica.

Ampio spazio è stato dedicato alle criticità di Talamone. Secondo quanto denunciato dai promotori della secessione, Cagnacci e Damato, «il problema non è soltanto politico o legato all’attuale giunta, ma è strutturale e riguarda un disinteresse di lunga data del Comune di Orbetello verso la frazione. Tra i casi richiamati durante l’assemblea, la situazione delle spiagge è stata indicata come emblematica: la spiaggia del Bagno degli Uomini, chiusa con una rete metallica in parte caduta e arrugginita, e quella del Leone risultano inaccessibili; il muro sopra la spiaggia del Cannone è crollato e, a oltre un anno dal dissesto, l’area è ancora parzialmente inagibile».

A ciò si aggiunge, secondo il Coordinamento, l’incapacità del Comune di intercettare le risorse pubbliche disponibili: l’amministrazione orbetellana ha sbagliato la procedura relativa a un bando successivo all’alluvione degli anni scorsi e avrebbe fatto scadere per ben due volte i termini per ottenere i finanziamenti della Regione Toscana. Una situazione che produce effetti diretti anche sull’economia locale e sul turismo, dal momento che gli operatori ricettivi, è stato osservato durante l’incontro, non sanno neppure dove indirizzare i clienti che chiedono di raggiungere il mare.

Tra le altre emergenze segnalate figura quella della Rocca Aldobrandesca, il cui stato di degrado desta forte preoccupazione. Sul punto, il Coordinamento ha contestato l’idea secondo cui la responsabilità ricadrebbe sulla sola Regione Toscana: la Regione può finanziare gli interventi, ma sarebbe il Comune di Orbetello a dover presentare le necessarie istanze.

Nel mirino anche alcune scelte di spesa dell’amministrazione, ritenute sbagliate e lontane dalle reali priorità del territorio: è stato citato, in particolare, l’intervento da circa 600mila euro per asfaltare il centro cittadino invece di procedere con una lastricatura coerente con la tradizione storica del borgo.

Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre ricordati altri simboli dell’abbandono di Talamone: la Cambusa comunale, il cosiddetto Circolino, di fatto inutilizzata nonostante la posizione strategica; i cartelli stradali che continuano a indicare l’acquario di Talamone, chiuso ormai da anni; i locali delle ex scuole e della cosiddetta casa del popolo, scarsamente valorizzati; fino alla questione del Frontone, reperto di un antico tempio etrusco che dovrebbe essere riportato a Talamone.

«C’è un disinteresse totale. Dobbiamo aprire gli occhi e renderci conto di quale sia la situazione reale. Talamone è lasciata al caso, nell’incuria e nell’abbandono, mentre i cittadini continuano a pagare senza ricevere in cambio servizi, manutenzione e investimenti adeguati» è stato ribadito nel corso dell’incontro pubblico.

I portavoce del Coordinamento hanno poi ripercorso le tappe già compiute del percorso avviato la scorsa estate. In particolare, è stata ricordata la raccolta firme per la petizione finalizzata a chiedere un referendum per il distacco da Orbetello, iniziativa che a Talamone ha registrato l’adesione del 60% tra abitanti. Un risultato definito «clamoroso», che ha contribuito a spingere anche Fonteblanda a muoversi nella stessa direzione.

L’obiettivo adesso è la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta da cittadini di Talamone e Fonteblanda, sulla quale sarà avviata una nuova raccolta firme sia nel territorio di Orbetello sia in quello di Magliano in Toscana. Una volta completata questa fase, il testo approderà all’esame delle commissioni della Regione Toscana, che ascolteranno tutti i soggetti interessati, per poi arrivare al referendum.

«È una sfida impegnativa, ma è una sfida possibile. La partecipazione di ieri pomeriggio, con oltre 200 persone presenti, dimostra che la comunità c’è, è viva, consapevole e determinata a difendere il proprio futuro» concludono i portavoce del Coordinamento Secessione Talamone.