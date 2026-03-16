MONTIERI – Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di domenica 15 marzo nell’area delle Colline Metallifere. Il sisma, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle 22.22 con epicentro a circa un chilometro a nord-ovest di Montieri.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa si è verificata alle 21.22.35 ed è stata localizzata dalla sala sismica di Roma. L’evento sismico è stato registrato a una profondità di circa 10 chilometri, con coordinate geografiche 43.1405 di latitudine e 11.0042 di longitudine.

Si tratta di un terremoto di bassa magnitudo, che generalmente non provoca danni e spesso non viene percepito dalla popolazione. Non risultano infatti segnalazioni di criticità o richieste di intervento. La scossa è stata comunque registrata con precisione dalla rete di monitoraggio dell’Ingv, che ha diffuso anche le mappe con la localizzazione degli epicentri.