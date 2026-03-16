Nordio ha parlato del clima della campagna referendaria e della necessità, a suo giudizio, di una corretta informazione sui contenuti della riforma. «Secondo me manca ancora un’adeguata informazione – ha detto –. Un’informazione che è stata alterata da una serie di pregiudizi e anche di fake news, come quella secondo cui vorremmo sottoporre la magistratura al potere esecutivo».

Il ministro ha quindi rivolto un invito diretto ai cittadini: «Il mio invito è duplice: prima informiamoci tutti bene e poi andiamo a votare. Non voglio fare propaganda per l’uno o per l’altro, dico soltanto informiamoci e votiamo».

Nel suo intervento Nordio ha ricordato anche il percorso storico della riforma, collegandolo alle trasformazioni del sistema giudiziario italiano degli ultimi decenni. «La necessità di questa riforma – ha spiegato – nasce da un disegno iniziato quarant’anni fa da un eroe della Resistenza come Giuliano Vassalli, che introdusse il processo accusatorio».

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

Secondo il ministro, quel percorso è proseguito con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio del giusto processo, e arriva oggi alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. «Una riforma che non si è potuta fare prima – ha detto – perché richiedeva una revisione costituzionale e quindi tempi lunghi e una certa stabilità politica».

Nordio ha poi auspicato che il confronto pubblico negli ultimi giorni di campagna referendaria mantenga toni equilibrati. «Spero che questa ultima settimana il clima sia quello auspicato dal Presidente della Repubblica: pacato, razionale e soprattutto fondato sui contenuti».

Per il ministro si tratta di una riforma «epocale» che, a suo avviso, porterà il sistema giudiziario italiano ad allinearsi agli altri Paesi occidentali. «Ci allineerà alle democrazie occidentali – ha concluso – dove le carriere sono rigorosamente separate e dove non esiste la commistione tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti che invece oggi c’è nel nostro ordinamento».