GROSSETO – «Informiamoci bene e poi andiamo a votare». È l’invito rivolto ai cittadini dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto questa mattina alla Sala Eden per un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
L’incontro per il Sì all Referendum a Grosseto
All’incontro erano presenti oltre ai parlamentari di Fratelli d’Italia, la senatrice Simone Petrucci e l’onorevole Fabrizio Rossi, anche molti rappresentanti delle forze politiche di centrodestra, i sindaci di Piombino Francesco Ferrari e di Follonica Matteo Buoncristiani, di Campagnatico Elismo Pesucci, di Semproniano Luciano Petrucci. Molti gli avvocati presenti e tra loro anche Massimliano Arcioni, presidente della Camera penale di Grosseto che è intervenuto. A dialogare invece con il minostro sul palco Francesca Scopelliti, da sempre impegnata per le battaglie sulla giustizia. Tra le assenze da segnalare quella del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.