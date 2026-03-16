ORBETELLO – Un intervento mirato ha interessato il fosso delle Giuncaie, controfossa destra del torrente Osa, nell’unità idrografica Albegna, in località Talamonaccio nel comune di Orbetello.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, migliorandone l’efficienza e riducendo il rischio di esondazioni. Il fosso scorre sotto il ponte della statale Aurelia e della linea ferroviaria Pisa-Roma, e l’intervento ha contribuito anche alla tutela della pubblica incolumità. L

e lavorazioni, inserite nel piano delle attività di bonifica, sono state realizzate nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ecosistema, della flora e della fauna.