GROSSETO – Il giorno dopo il voto delle Provinciali si apre la resa nei conti nel centrodestra e il primo a parlare è Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, candidato per il centrodestra e sconfitto per la seconda volta nelle urne di Palazzo Aldobrandeschi (nella foto Andrea Casamenti durante lo scrutinio delle Provinciali ieri sera, 15 marzo 2026).

E il sindaco di Orbetello nelle sue parole individua uno dei responsabili della sconfitta: il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli.

«Il centro destra partiva da un dato sulla carta di circa 10mila voti di vantaggio, ma al momento della precandidatura eravamo almeno 15mila voti sotto. Per questo ho accettato negli ultimi giorni utili, proprio per verificare se ci fossero le condizioni per recuperare e il lavoro che è stato fatto è stato straordinario dato che abbiamo recuperato circa diecimila voti» spiega Casamenti.

«Quattro consiglieri comunali di maggioranza di Grosseto – aggiunge – erano già prima della candidatura certi di essere passati sull’altra sponda a favore di Limatola per questioni non legate alla provincia o al candidato e unico incerto era il consigliere comunale ex forza Italia Gabrielli».

«Se Gabrielli avesse votato a favore senza il tradimento del Sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli che praticamente ha fatto campagna elettorale per l’avversario PD di Roccastrada invece che a favore del Sindaco confinante di centro destra , oggi il presidente della Provincia non sarebbe Limatola a cui comunque vanno i miei auguri di buon lavoro».

«Cerulli, ricordo, candidato, appoggiato e sostenuto come Sindaco da Fratelli d’Italia. Ha fatto una scelta contro il suo territorio e se ne assume chiaramente le responsabilità. Ringrazio tutti coloro che si sono messi in gioco per questa difficile battaglia».

Ma le defezioni non sono state solo all’Argentario e Grosseto. «Ci sono state chiaramente defezioni anche in alcuni comuni di centro destra per motivazioni che vanno oltre la provincia. Ora il centro destra dovrà fare una bella e sana pulizia al suo interno liberandosi di zavorre che fanno solo male al centro destra stesso e dovrà avere il coraggio di essere davvero duro ed intransigente. Da parte mia , che molte volte ho vinto e molte volte ho perso non cambia assolutamente nulla e anzi lavorerò ancora con maggiore forza ed impegno per il mio Comune e per una rivincita futura essendo uno che non molla mai».

Ma a parlare di traditori nel centrodestra è stato oggi anche il consigliere comunale di Massa Marittima Paolo Mazzocco.

«Le elezioni per il Presidente della provincia di Grosseto erano date per scontate. Per la prima volta nella storia i numeri erano tutti a favore nettamente del candidato di centrodestra dopo la vittoria a Follonica di due anni fa. I comuni più importanti e pesanti dal punto di vista del voto sono amministrati dal cdx e questo permetteva un largo margine di successo di oltre dieci mila punti».

«I sindaci e i consiglieri eletti dai rispettivi elettorati però non hanno mantenuto gli impegni presi con i propri elettori, o meglio, quelli di centrosinistra si, ma quelli di centrodestra no, andando a votare per il candidato Francesco Limatola che si è visto riconfermare l ìncarico con oltre cinque mila punti in più rispetto al candidato di cdx Andrea Casamenti. Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione a Massa Marittima è uno dei primi ad intervenire sulla decable del centrodestra: Mazzocco” Sarò diretto come sempre, mi aspetto prima di tutto le scuse al popolo di centro destra e tutti gli elettori alternativi al centro sinistra grossetano e provincia».

«Un secondo dopo devono apparire le dimissioni di coloro che dovevano lavorare per preparare e vincere queste elezioni visto che i numeri erano enormemente a favore del centrodestra, e lo erano perché gli elettori hanno votato i candidati eletti per vincerle queste elezioni, non per tradire a favore del Pd. Ecco, questo punto del tradimento (tradimento verso chi li ha votati) era nell’aria e nei fatti da molto tempo quindi non si è riusciti a neutralizzarlo né si è provveduto ad allontanare i soggetti in questione dal contaminare, inquinare, avvelenare i pozzi. Credo sia doveroso, oltre che politicamente inevitabile se si vuole ricucire con il popolo elettore di centro destra, farlo adesso anche a costo di far saltare equilibri di coalizione».

«Sarò più preciso, tutti i componenti di Noi Moderati, che per lo più sono transfughi della lega e molti , a partire dal loro coordinatore Daniele Brogi anche di altri partiti prima , e che hanno remato e remano contro tutt’ora in diversi comuni dove siedono grazie ai voti di centrodestra ma di fatto sono con il Pd, comprese queste elezioni provinciali con addirittura una listina civetta propria,, vanno accompagnati alla porta. Con loro altri che invece di votare hanno preferito fingersi morti. Una operazione politica dura e decisa per dire ai cittadini che la politica non può essere questa mistificazione e approfittamento personale, per dimostrare con i fatti concreti che votare contro il sistema Pd non significa votare un altro sistema speculare e soprattutto che c’è un limite ai compromessi e quel limite è il rispetto verso i cittadini che li hanno votati. Parlo da elettore – conclude Mazzocco -, ancora prima che da consigliere di opposizione di centrodestra, se vogliamo riconfermare i Comuni conquistati dopo tanti, troppi anni, dobbiamo essere in costante contatto e dialogo con i territori ed i loro elettori che di quanto accaduto ieri di certo non hanno alcuna responsabilità, anzi, sono la vera parte lesa».