GROSSETO – giovedì 19 marzo alle 14:30 fino alle ore 16:30 ci sarà l’incontro “Salute online” presso la sede Auser pace.

L’iniziativa rientra nella programmazione Id-Eas, ed è pensata per accompagnare i cittadini, in particolare le persone anziane, alla scoperta delle principali funzionalità dei servizi digitali della sanità pubblica: dalle prenotazioni online alle modalità di pagamento, fino agli strumenti digitali che consentono di accedere più facilmente ai servizi sanitari.

Durante l’incontro interverrà Manuel Minucci, della Uoc gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino dell’Azienda Usl Toscana sud est, che illustrerà in modo semplice e pratico come utilizzare i servizi digitali sanitari e quali opportunità offrono ai cittadini.

L’appuntamento rappresenta un momento di informazione e confronto con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere una maggiore autonomia nell’accesso ai servizi sanitari. Un’occasione utile per acquisire competenze pratiche e conoscere da vicino gli strumenti digitali.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma Comunità attive e promossa da Asl Toscana sud est e Auser Toscana con la collaborazione di Anci Toscana, Federsanità Toscana, Azienda Usl Toscana centro, Azienda Usl Toscana nord ovest.