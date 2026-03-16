GROSSETO – “Mai esercitato abusivamente la professione”. Arriva la replica del legale del perito agrario citato, senza essere nominato, in un comunicato stampa diffuso dalla Guardia di Finanza questa mattina, nel quale si ipotizza che il professionista avrebbe esercitato abusivamente la professione per anni perché sospeso dal 2021.

A intervenire è l’avvocato Riccardo Lottini, che in una nota contesta la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto spiegato dal legale, “il perito agrario in questione sarebbe stato effettivamente sospeso nel 2021, ma soltanto per un periodo di 14 giorni“.

“Il provvedimento disciplinare – chiarisce l’avvocato – aveva carattere temporaneo ed era stato adottato a causa della mancata regolarizzazione di alcuni contributi, poi prontamente versati dal professionista. Con il pagamento delle somme dovute la posizione sarebbe stata sanata e la sospensione superata“.

“Per questo motivo – si legge nella nota – il professionista tiene a precisare di non aver mai esercitato abusivamente la professione e di essere regolarmente iscritto all’albo, svolgendo la propria attività in modo pienamente legittimo”.

Il legale interviene anche sulle altre contestazioni riportate nel comunicato, relative a presunte ipotesi di evasione fiscale e falsi contratti di locazione. Su questi punti “il perito agrario respinge ogni addebito e annuncia che si difenderà nelle sedi opportune, con l’obiettivo di dimostrare la propria estraneità alle accuse“.

La presa di posizione del legale arriva anche dopo che il professionista, pur non essendo stato citato per nome nel comunicato, sarebbe stato contattato da diversi clienti che chiedevano chiarimenti in merito alla vicenda.