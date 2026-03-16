GROSSETO – Vittoria sofferta a Bibbiena per le Under 16 Lc Luca Consani Grosseto, che si impongono per 3-1 e diventano una fra le migliori otto squadre della Toscana. E’ stata una trasferta difficile per il sestetto biancorosso, che riesce comunque a imporsi sull’ostico campo del Casentino Volley al termine di una partita più complicata del previsto, combattuta, che ha evidenziato un momento di maggiore fatica rispetto alle settimane precedenti. Nonostante questo, le grossetane hanno dimostrato carattere e compattezza nei momenti decisivi, riuscendo a chiudere la sfida e a prendersi un successo fondamentale.

Al termine della partita, coach Brizzi ha analizzato la prestazione delle proprie atlete: “Nonostante il risultato dica che abbiamo vinto 3-1 e siamo con immenso orgoglio tra le migliori otto della Toscana, mi rendo conto che come squadra stiamo passando un periodo dove stiamo faticando e le cose che ci venivano in modo più spavaldo qualche settimana fa ora sembrano più complicate. D’altronde è il nostro primo momento difficile dal mese di Agosto: dopo tanti successi e bel gioco, ora dobbiamo solo riattivarci un po’ e ritrovare le nostre certezze semplicemente lavorando a testa bassa in palestra, come sappiamo fare benissimo, per poterci far spazio in questa élite di società”.

Con questo risultato la Luca Consani Under 16 entra ufficialmente tra le protagoniste della fase finale regionale assieme a Savino del Bene Scandicci, EuroRipoli Firenze, VBC Calci, Bimont, Volley Aglianese Nera, Liberi e Forti Sestese e Bimont Arancio.