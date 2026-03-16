GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 16 marzo 2026
Ariete – Settimana che parte con energia forte. Attento però a non imporre troppo il tuo ritmo.
Toro – Concreto e produttivo. È il momento giusto per sistemare una questione economica.
Gemelli – Comunicazione efficace, ma evita dispersioni.
Cancro – Più sicuro del solito, riesci a dire ciò che senti senza esitazioni.
Leone, segno del giorno – Carisma alto e determinazione. Oggi sai guidare senza esagerare, e la tua sicurezza rassicura chi ti sta accanto. È una giornata utile per farti notare con eleganza.
Consiglio escursione: visita la Rocca Aldobrandesca di Sorano, imponente e panoramica, simbolo di forza e visione ampia.
Vergine – Precisione e metodo ti aiutano a chiudere una pratica.
Bilancia – Diplomazia efficace in un confronto.
Scorpione – Intuizione profonda ma ben gestita.
Sagittario – Energia dinamica ma da incanalare.
Capricorno – Stabilità e controllo.
Acquario – Idee brillanti ma serve concretezza.
Pesci – Sensibilità lucida.