GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 16 marzo 2026

Ariete – Settimana che parte con energia forte. Attento però a non imporre troppo il tuo ritmo.

Toro – Concreto e produttivo. È il momento giusto per sistemare una questione economica.

Gemelli – Comunicazione efficace, ma evita dispersioni.

Cancro – Più sicuro del solito, riesci a dire ciò che senti senza esitazioni.

Leone, segno del giorno – Carisma alto e determinazione. Oggi sai guidare senza esagerare, e la tua sicurezza rassicura chi ti sta accanto. È una giornata utile per farti notare con eleganza.

Consiglio escursione: visita la Rocca Aldobrandesca di Sorano, imponente e panoramica, simbolo di forza e visione ampia.

Vergine – Precisione e metodo ti aiutano a chiudere una pratica.

Bilancia – Diplomazia efficace in un confronto.

Scorpione – Intuizione profonda ma ben gestita.

Sagittario – Energia dinamica ma da incanalare.

Capricorno – Stabilità e controllo.

Acquario – Idee brillanti ma serve concretezza.

Pesci – Sensibilità lucida.