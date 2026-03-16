GROSSETO. Quella delle Provinciali sarà un’elezione che sarà ricordata a lungo. Il risultato così netto e completamente ribaltato rispetto al peso politico delle coalizioni rimarrà nella storia di questo territorio. La vittoria di Francesco Limatola da una parte e la sconfitta di Andrea Casamenti dall’altra aprono nuovi scenari politici in Maremma.

Quella di Limatola è stata un’impresa: sotto di 10.500 voti sulla carta, ricordiamo infatti che alle provinciali votano solo amministratori (sindaci e consiglieri) tutti con una chiara appartenenza politica, ha ribaltato ogni pronostico. In questa sfida il centrosinistra, considerato che i comuni più importanti della nostra provincia sono amministrati dal centrodestra, aveva uno svantaggio incolmabile. Ma siccome la politica è l’arte del possibile, Limatola non solo è riuscito a rimontare questi 10.500 voti di differenza della partenza, ma ha conquistato altri 5mila voti in più.

Insomma Limatola, sicuramente per aver governato bene nell’ultimo mandato, ma anche perché ha saputo tessere una tela politica con più prospettive rispetto agli altri, ha pescato molto nel centrodestra: parte del centrodestra, e una parte rilevante del centrodestra a cominciare da cinque consiglieri della maggioranza del Comune di Grosseto, ha scelto di votare Limatola e di “tradire” Casamenti.

Sul tradimento o meno ci torneremo poi, certo è che è stato proprio il sindaco di Orbetello ad usare la parola traditori nei confronti di chi non lo ha premiato nell’urna pur facendo parte dello stesso schieramento di centrodestra. Non stiamo parlando però di un caso sporadico, ma di un fenomeno diffuso che si estende dai comuni grandi a quelli medi e piccoli. Insomma le ragioni non riguardano una sola situazione, ma forse un modello che è andato in crisi. Per questo se da una parte c’è l’impresa di Limatola all’altra c’è la Caporetto del centrodestra.

Gli scenari nei comuni: a Grosseto cosa succederà? E negli altri comuni?

Ma quali sono gli scenari che si aprono ora? Intanto c’è il caso Grosseto: la città capoluogo si ritrova un consiglio comunale molto complicato. Angelo Pettrone, consigliere di maggioranza con Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sarà una delle anime della coalizione che in consiglio provinciale sosterrà Limatola.

Non sappiamo se il centrodestra di Grosseto darà retta a Casamenti e farà pulizia, certo è che i numeri per governare sono piuttosto risicati per decidere di “mandare via” membri dalla maggioranza o per fare rimpasti di giunta, ma anche semplicemente, se non dovesse cambiare niente, per approvare provvedimenti importanti come bilanci e progetti per la città.

Di certo c’è che un tavolo politico è già stato convocato e si dovrebbe riunire a breve. Altra situazione riguarda lo scontro politico che potrebbe anche diventare istituzionale tra Casamenti e Arturo Cerulli. Il primo cittadino di Orbetello ha individuato tra i maggiori responsabili della sconfitta il sindaco di Monte Argentario e questo non farà sicuramente bene alle sorti del centrodestra.

Poi c’è il caso Follonica: la seconda città della provincia resta senza rappresentanti in consiglio provinciale. La maggioranza che governa la città del Golfo aveva puntato tutto su Francesca Serafini a cui però non sono bastati i voti per essere eletta e forse qualcosa non ha funzionato negli accordi tra i partiti della coalizione.

C’è poi il caso dei “traditori”. Il centrodestra ha parlato di traditori, anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, l’ha fatto nelle dichiarazioni a caldo. Ma chi sarebbero i traditori? In parte chi ha dato vita alla famosa terza lista, quella civica e centrista. Paolo Mazzocco, consigliere comunale di minoranza di Massa Marittima, ha chiesto le dimissioni di chi ha contribuito alla sconfitta e ha attaccato direttamente il coordinatore provinciale di Noi Moderati, Daniele Brogi, candidato proprio con la terza lista (Insieme per la provincia).

Insomma il quadro appare molto complicato tra le file del centrodestra; è forse uno dei momenti di massima difficoltà da quando, nel 2016, la coalizione che sostenne Antonfrancesco Vivarelli Colonna, spazzò via il centrosinistra a Grosseto aprendo una stagione di vittorie e di entusiasmo con la riconquista anche di Orbetello e le vittorie storiche a Scarlino prima e due anni fa a Follonica.

Il voto delle amministrative: nel 2027 si vota a Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia (e in altri comuni)

Tra un anno, e in politica è proprio poco, ci sarà un nuovo banco di prova importante: quello delle amministrative. Si voterà in primavera del 2027 a Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scansano, Roccalbegna, Pitigliano, Manciano, Campagnatico. Comuni importanti.

Quale sarà l’impatto di queste Provinciali su quel voto? Difficile dirlo adesso a poche ore dal voto, ma come per esempio ha messo in evidenza a caldo il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini (rappresentante di lista della lista di centrosinistra “La Provincia in Comune”) il modello dell’alleanza nata in Provincia può essere esteso anche ad altre realtà.

«Sono convinto – ha detto Fusini – che l’operazione della terza lista abbia consentito a molti amministratori e rappresentanti locali che non si riconoscevano pienamente nel centrodestra di trovare comunque una propria espressione di voto e di sostenere, da una posizione civica e moderata, il presidente Francesco Limatola. È un’esperienza che dimostra come, quando si costruiscono percorsi inclusivi e capaci di coinvolgere sensibilità diverse, si possano ottenere risultati importanti.

Credo che questo modello possa essere replicato anche in altri territori. A Magliano in Toscana lo abbiamo fatto tre anni fa con una lista civica e quell’impostazione ci ha permesso di vincere in modo netto, aggregando energie diverse attorno a un progetto amministrativo condiviso. Quando si mettono al centro i territori e le persone, le formule civiche possono diventare uno strumento molto efficace»