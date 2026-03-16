GROSSETO – Reti inviolate nel derby maremmano tra Follonica Gavorrano e Grosseto, nella ventiseiesima giornata del campionato nazionale Juniores. Nella prima frazione i minerari hanno mostrato un’ottima fluidità nella costruzione della manovra, ma è mancata la lucidità per trasformare lo sviluppo del gioco in occasioni davvero pericolose. Torellini temibili nelle ripartenze, a sfruttare individualità importanti soprattutto sulla corsia sinistra.

Equilibrio più sottile nella ripresa, con la gestione del possesso equamente divisa tra le due contendenti. Il Follonica Gavorrano è riuscito a creare tre palle gol clamorose che avrebbero potuto spostare l’ago della bilancia, mentre il portiere Tanganelli è rimasto sostanzialmente inoperoso per tutto il secondo tempo. Il match si è concluso così con un pareggio che sta stretto ai biancorossoblù per quanto costruito, ma che conferma la solidità e l’atteggiamento propositivo del gruppo.

“Nel primo tempo la nostra costruzione è stata molto fluida – ha commentato il mister dei biancorossoblù Tommaso Salvestroni – Riuscivamo a conquistare la metà campo avversaria in maniera pulita, anche se non siamo riusciti a incidere nell’ultimo terzo per essere davvero pericolosi. Mi è piaciuta molto la qualità dello sviluppo e del possesso, contro una squadra che ripartiva veloce con individualità importanti che ci hanno creato qualche difficoltà nei duelli difensivi. Nella ripresa la partita è diventata più equilibrata, giocata sugli episodi. Siamo stati bravi a creare tre palle gol abbastanza clamorose che purtroppo non abbiamo concretizzato, mentre Tanganelli nel secondo tempo non ha dovuto compiere interventi. Portiamo a casa solo un punto, forse avremmo meritato qualcosina in più, ma l’atteggiamento e la voglia di vincere ci sono stati. È stata una prestazione discreta”.

FOLLONICA GAVORRANO: Tanganelli, Riva T., Cascioli, Frassinelli, Paolini, Simoncini, Berardone, Calvi, Gaglio, Prisco, Bicocchi. A disposizione: Carmisano, Marcatili, Grosso, Ghirlandini, Nardo, Godano. All. Salvestroni.

GROSSETO: Galloni, Niccolini, Fiore, Solari, Magnani, Maggini, Loisi, De Dio, Cesario, Margiacchi, Lorenzini. A disposizione: Bacci, Tamburelli, Zauli, Ibraimi, Tosi, Lenzi, Marcone, Pierallini. All. Cacitti.