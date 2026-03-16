FOLLONICA – “Su richiesta di alcuni genitori preoccupati per le condizioni di alcuni edifici scolastici della città, questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo in alcune scuole di Follonica”. Il sopralluogo è stato svolto dai consiglieri comunali Mirjam Giorgieri ed Emanuele Betti, in rappresentanza dei gruppi consiliari del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco, nell’esercizio del potere ispettivo che la legge riconosce ai consiglieri sugli immobili di proprietà comunale.

“L’asilo i Melograni convive da una settimana con un importante cantiere che ne rende impossibile la didattica, tanto che la scorsa settimana la scuola è stata evacuata a causa di uno sversamento di liquami dalle fognature – spiegano -. Nella scuola media Bugiani, invece, ci sono numerosi infiltrazioni di acqua dal soffitto che hanno messo a rischio l’impianto elettrico. Prima di recarci negli edifici abbiamo informato il sindaco della nostra iniziativa, nata proprio dalle segnalazioni arrivate da famiglie che chiedono attenzione e risposte”.

“Abbiamo deciso di farci carico di questa vicenda e di essere un punto di riferimento per i genitori, per le bambine e i bambini e per i ragazzi e le ragazze che ogni giorno frequentano queste scuole. Le situazioni che oggi richiedono maggiore attenzione riguardano in particolare l’asilo Melograni e la scuola media Bugiani. All’asilo Melograni la convivenza tra la scuola e il cantiere della vicina scuola Don Milani sta generando problemi evidenti. Rumori, polveri e criticità legate alle condizioni igieniche stanno rendendo la quotidianità della scuola sempre più difficile. Nei giorni scorsi si è verificato anche un episodio molto grave con uno sversamento di liquami provenienti dai bagni della scuola che ha costretto il personale a far uscire anticipatamente i bambini”.

“Durante il sopralluogo abbiamo avuto modo di parlare anche con il capo cantiere – proseguono Giorgieri e Betti -. Se inizialmente si poteva immaginare una convivenza tra il cantiere e l’attività scolastica, oggi (con il cantiere pienamente operativo) appare evidente che questa convivenza è molto difficile. Apprendiamo, che a seguito del nostro intervento, è stato convocato un tavolo tecnico da parte dell’amministrazione comunale già per la giornata di domani. È una notizia positiva; ora l’importante è che da questo confronto emergano soluzioni concrete e rapide, che consentano alla scuola di svolgere la propria attività in condizioni di serenità e sicurezza senza perdere ulteriore tempo”.

Un’altra situazione che richiede attenzione è quella della scuola media Bugiani, dove da tempo sono state segnalate infiltrazioni al tetto: “Durante il sopralluogo ci è stato riferito che quando piove l’acqua entra nei corridoi e negli spazi della scuola e che, per motivi di sicurezza, in uno dei corridoi del piano superiore è stata disattivata l’illuminazione dell’intero corridoio – dichiarano i consiglieri -. Le infiltrazioni sono evidenti, con macchie scure che campeggiano sui soffitti rendendo l’ambiente insalubre. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di effettuare un sopralluogo tecnico immediato, al quale ci rendiamo fin da ora disponibili a partecipare, per verificare con precisione lo stato del tetto della scuola e definire con chiarezza quali interventi saranno necessari e con quali tempi verranno realizzati”.

“Su queste vicende sono già pronte domande d’attualità che porteremo al prossimo Consiglio comunale, perché riteniamo necessario che l’amministrazione chiarisca pubblicamente quali azioni intende intraprendere – concludono Giorgieri e Betti -. Le scuole devono essere il luogo più sicuro di una città: per questo continueremo a seguire questa vicenda e a chiedere risposte chiare e interventi rapidi”.