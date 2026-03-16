GAVORRANO – L’Amministrazione comunale di Gavorrano, con delibera di Giunta del 27 novembre scorso, ha ufficialmente aderito alla Carta di Avviso Pubblico, il codice etico per la buona politica promosso dall’associazione alla quale il Comune di Gavorrano è associato.

«Con questa scelta, l’ente conferma la volontà di rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità all’interno dell’attività amministrativa – commenta l’Amministrazione comunale -. La Carta definisce un insieme di comportamenti e di buone pratiche che, amministratori e dipendenti si impegnano a rispettare per prevenire fenomeni di corruzione, conflitti di interesse e cattiva gestione delle risorse pubbliche. Tra i punti qualificanti figurano la massima trasparenza nei procedimenti, il rifiuto di favoritismi e pressioni indebite, la gestione rigorosa e imparziale della cosa pubblica e la promozione della cultura della legalità, per noi perno del buon governo e delle azioni verso i cittadini del nostro territorio».

«Con l’adesione alla Carta di Avviso Pubblico, ribadiamo la nostra volontà di operare in modo chiaro, responsabile e nel pieno interesse della comunità – proseguono dal Comune -. È un passo concreto per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e per rendere ancora più rigorosi i nostri standard di comportamento. L’adesione rappresenta l’avvio di un percorso condiviso che coinvolgerà l’intera macchina amministrativa, attraverso la formazione del personale, il miglioramento delle procedure interne e l’attuazione di politiche di prevenzione dei fenomeni distorsivi. Con questa scelta, l’Amministrazione comunale di Gavorrano intende inviare un segnale forte ai cittadini amministrati, la legalità e la trasparenza sono valori fondanti dell’azione pubblica e costituiscono la base per una gestione moderna, trasparente, affidabile e orientata al bene comune».