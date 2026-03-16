GROSSETO – Francesco Limatola, appena riconfermato presidente della Provincia di Grosseto, è l’ospite della puntata 53 della rubrica video “Il tempo di un caffè” de Il Giunco. A poche ore dalla vittoria alle elezioni provinciali, Limatola commenta il risultato del voto e guarda già alle priorità del nuovo mandato.

Il presidente rieletto sottolinea come il risultato sia arrivato dopo una campagna elettorale impegnativa. «Partivamo – spiega – da oltre 10.500 voti ponderati di svantaggio, ma alla fine abbiamo vinto con oltre 5mila voti in più rispetto al mio competitor Andrea Casamenti». Un dato che, secondo Limatola, conferma il sostegno degli amministratori locali al lavoro svolto negli ultimi quattro anni.

Particolarmente significativo anche il numero degli amministratori che hanno sostenuto la sua candidatura: 209 tra sindaci e consiglieri comunali della provincia hanno votato per lui, contro i 131 che hanno scelto l’altro candidato.

Per Limatola il risultato premia una linea amministrativa precisa: rendere la Provincia sempre più «la casa dei Comuni», rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per il territorio. Tra i risultati rivendicati ci sono l’abolizione della Cosap, il recupero delle risorse per il polo agroalimentare e circa 50 milioni di investimenti attivati sul territorio.

Durante l’intervista si parla anche del quadro politico emerso dal voto. In consiglio provinciale entra infatti anche un rappresentante della terza lista, un esperimento politico che potrebbe avere riflessi anche nel futuro del centrosinistra maremmano. «Il campo largo – spiega Limatola – non può essere semplicemente copiato dal livello nazionale. Deve allargarsi al civismo e agli amministratori locali, che spesso si riconoscono prima di tutto nelle cose da fare».

Lo sguardo si sposta poi sulle prossime scadenze istituzionali. Nei prossimi giorni sarà convocato il consiglio provinciale di insediamento, che dovrebbe riunirsi entro la fine di marzo, comunque prima di Pasqua.

Tra le priorità immediate ci sono soprattutto gli interventi sulle infrastrutture. «Abbiamo circa 17 milioni di euro per le strade e altri 17 milioni per ponti e viadotti – spiega Limatola – e dobbiamo rispondere a un’esigenza fondamentale del territorio».

La Provincia di Grosseto, ricorda il presidente, gestisce una rete molto estesa: circa 1.800 chilometri di strade e 900 tra ponti e viadotti. Proprio per questo la manutenzione e la sicurezza della rete viaria resteranno uno dei temi centrali del nuovo mandato.

Accanto alle infrastrutture, l’ente dovrà portare avanti anche i progetti legati al Pnrr, la pianificazione strategica del territorio e la creazione dell’Ufficio Europa, pensato per aiutare i comuni ad accedere ai finanziamenti europei.

L’intervista completa è disponibile sul sito e sui canali social de Il Giunco.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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