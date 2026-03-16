GROSSETO. Non è certo una novità che per la sopravvivenza ed il benessere psicologico siano importanti anche le relazioni sociali. Strutturano le nostre vite quotidiane, offrendo supporto emotivo e rafforzando anche l’appartenenza a gruppi associativi o quant’altro. Insomma, guai a non considerarle e praticarle!

La socializzazione è del resto elemento essenziale della società e di ogni comunità.

La stessa comunicazione, attraverso gli organi di stampa tradizionali e quelli più moderni, veicola e incentiva queste relazioni. Un tempo a questi ruoli non erano estranei neppure i quotidiani. Gli annunci tradizionali, le inserzioni, comprese le notizie su spettacoli teatrali, cinema ed altri eventi, completavano il cerchio.

Tra i “quotidiani” rimasti, pochi hanno mantenuto la cura e pratica degli annunci. I social del resto hanno creato al riguardo usi ed abitudini diverse. Non sono tramontati i periodici di annunci gratuiti, per lungo tempo presenti anche nel nostro territorio.

Si trattava di annunci di ogni tipo: da quello per vendere un passeggino da bambini, a una bicicletta, a un giradischi. C’erano pure gli annunci con offerte di lavoro, per giardiniere, cameriere, lavapiatti, aiuto magazziniere e non mancavano neppure le richieste di scambio, del tipo ad esempio: permuto tagliaerba come nuovo con bicicletta tipo “Graziella” oppure, cedo frullatore in cambio di trapano e punte.

È stata dunque una sorpresa l’aver trovato giorni fa, su un noto quotidiano nazionale, un tempo famoso per le sue domenicali pagine di annunci, un trafiletto contraddistinto come “Relazioni sociali”, contenente una serie di, chiamiamole, “informazioni” riguardanti una certa sfera umana.

Si inizia con “…ragazza giapponese riceve esclusivamente italiani…”, segue un numero di telefono che logicamente non riportiamo. C’è pure un “…nuova ragazza orientale, buon lavoro, dolce, vieni e prova…”, così come sempre solo per italiani “ragazza orientale molto bella e gentile per massaggio indimenticabile”.

Queste offerte di “relazioni sociali” continuano poi con un “…novità bellissima, argentina, sesta naturale, totalmente disponibile, lunghissimi preliminari, naturale da impazzire”.

Fanno pure seguito due “messaggi” dal tenore piccante, che, pur non essendo dei “codini” o “bacchettoni”, ci sembrano sfuggiti alla… censura!

Si inizia con “…dolcissima, pazientissima, compiacevole, totalmente disponibile, pronta soddisfare fantasie desiderate, lunghi preliminari con calma, impazzirai, ti aspetto tutti i giorni…”.

La conclusione è con i fuochi di artificio: “provocantissima, peperina, femminilissima, transex spudorata, vogliosissima, intrigante, maliziosa, pronta soddisfare fantasia. Desideratissima, sorpresa frutto proibito…”.

È riportato un numero di telefono fisso, seguito da un “impazzirai!!!” con tre punti esclamativi. Ci sta pure un numero di cellulare, con un “sempre” a chiusura del messaggio, a testimonianza quasi di una disponibilità 24 ore su 24, come dire senza limite!

Insomma, secondo voi, queste inserzioni assolvono o no a una vera e propria funzione di “relazione sociale” e… sono o no da pubblicare!?

Malizioso eh!