GROSSETO – Dopo la Festa della Marcia andata in scena lo scorso novembre, Grosseto è tornata protagonista della specialità con la seconda prova del Trofeo Toscano che ha animato il Parco Pertini. Dopo l’avvio con i numerosissimi e giovanissimi Esordienti della Provincia, impegnati nelle “Miniolimpiadi”, sono stati circa 120 gli specialisti provenienti da tutta la regione che si sono cimentati nelle varie distanze in programma.

Nella gara di casa c’è la doppietta dell’Atletica Grosseto Banca Tema con Riccardo Rabai (22:06) che scappa via sul finale e vince i 5km Assoluti davanti al compagno di allenamenti Filippo Gorelli (22:17, foto OnYourMarks). Al femminile terzo gradino del podio per Arianna Cipriani (28:00), una posizione meglio di Alice Pantalei (28:38), quarta e prima Juniores.

Tra le Cadette (3km) 11mo posto di Gaia Leandri (17:54) mentre Giacomo Buggiani (10:48) è secondo nei 2km Ragazzi. Nella stessa gara 8°, 9° e 10° posto per Giacomo Buzzacarin, Massimo Sgherri e Niccolò Cianti, poi Andrea Giomarelli (13°) e Cesare Bianchi (15°). Tra le Ragazze, Sole Favole Bossini è 13°, seguono Maria Pifferi (15°), Nicol Campitelli (16°), Stella Bellagotti (18°), Alice Leporini (19°), Chiara Franci (29°) e Cecilia Simoni (33°).

L’Atletica Grosseto Banca Tema si è fatta valere anche al PalaCasali di Ancona, dove Martina Domenichini sale sul podio nella staffetta 4x200m del Trofeo ai Confini delle Marche, il massimo appuntamento invernale per regioni a livello Indoor. L’atleta classe 2011, in gara con la Rappresentativa Toscana e schierata in terza frazione, chiude insieme alle compagne di squadra in 1:45.66 alle spalle di Lazio ed Emilia Romagna. In precedenza la grossetana aveva corso i 60m in 8.11.

Per i tecnici si registra l’ennesima trasferta azzurra per Francesco Angius, che ha fatto parte della delegazione della nazionale italiana nella Coppa Europa di Lanci, la rassegna invernale andata in scena lo scorso weekend al National GSP Stadium di Nicosia (Cipro) dove i portacolori azzurri sono rientrati con quattro medaglie.