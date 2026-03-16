GROSSETO – Si è concluso con una partecipata cerimonia nella sede Uisp di viale Europa il campionato d’Inverno di mountain Bike Uisp 2026. Un’edizione che ha saputo resistere alle insidie del meteo, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per gli amanti delle ruote grasse in Maremma, nonostante la tappa finale di Santa Fiora sia stata annullata proprio a causa delle condizioni meteo. A fare gli onori di casa e a premiare i 27 atleti (in gran parte presenti) che si sono distinti nelle varie categorie sono stati Elena Rossi, responsabile ciclismo Uisp e anima organizzatrice del trofeo, e Massimo Pifferi, vicepresidente Uisp Grosseto.

Il circuito ha toccato alcuni degli scorci più suggestivi della provincia, con tappe tecniche e spettacolari a Cala Violina, sul promontorio del Monte Argentario e nei pressi di Orbetello. Percorsi che hanno messo a dura prova i partecipanti ma che, come sottolineato dagli stessi atleti, rappresentano il valore aggiunto di questa competizione.

“La premiazione è stata molto partecipato e questo mi rende felice – afferma Elena Rossi – anche perché molti atleti sono venuti da lontano. È stata una premiazione, ma anche un confronto interessante: i corridori hanno dato indicazioni e idee per far crescere il nostro circuito e riportare entusiasmo in questo movimento che sta attraversamento un momento complesso. Accolgo volentieri le loro perplessità e metterò in atto i loro suggerimenti per la prossima stagione insieme alle società organizzatrici”.

I vincitori delle classifiche generali hanno messo in risalto come la costanza e la passione siano state le chiavi per vestire la maglia di campione. Tra i più giovani brilla il talento di Tommas Tanini (Bassibike Team), vincitore nella categoria Esordienti, mentre nella combattuta Elite Sport si è imposto Stefano Panti (Siena Bike); nelle categorie Master, le vittorie sono andate a nomi noti del panorama ciclistico locale: Fabio Presenti (Max Lelli) ha vinto la M1, mentre Federico Magnani (Max Lelli) ha conquistato la M2. Per la M3 il successo è andato ad Aldo Bizzarri (Bassibike Team), per la M4 a Patrizio Poli (Avis Ciclismo Rosignano) e per la M5 a Elduys Alfonso Rodriguez (Vo2 Cycling Team). Nelle categorie dei veterani, hanno primeggiato Marco Galatolo (Mt Bike Argentario) nella M6, l’intramontabile Riccardo Fabianelli (Bassibike Team) nella M7 e il “meno giovane” ma sempre velocissimo Roberto Giorgi (Livorno Team Bike) nella M8.

Ecco i protagonisti saliti sul podio, citati per categoria (primo, secondo e terzo classificato):

Elite Sport (19-29 anni)

Stefano Panti, Siena Bike

Andrea Cordova, Amici 2 Ruote Gavorrano

Pierpaolo Fisconi, Gruppo Ciclistico Canino

Esordienti/Allievi (13-18 anni)

Tommas Tanini, Bassibike Team

Master M1 (30-34 anni)

Fabio Presenti, Max Lelli

Jonathan Vetralla, Atakama Race-Cicloamatori

Pietro Mannari, Team Mountain Bike Club Cecina

Master M2 (35-39 anni)

Federico Magnani, Max Lelli

Claudio Fanciulli, Scoglio Cycling Team

Vittorio Conforti, Ciclisport Poggibonsi

Master M3 (40-44 anni)

Aldo Bizzarri, Bassibike Team

Andrea Galli, Scoglio Cycling Team

Manuele Menchi, Avis Ciclismo Rosignano

Master M4 (45-49 anni)

Patrizio Poli, Avis Ciclismo Rosignano

Luca Parrini, Free Bike Pedale Follonichese 1956

Eduard Kivishev, Velo Club Forte dei Marmi

Master M5 (50-54 anni)

Elduys Alfonso Rodriguez, Vo2 Cycling Team

Leonardo Bossini, Ciclisport Poggibonsi

Riccardo Rocchi, Vo2 Cycling Team

Master M6 (55-59 anni)

Marco Galatolo, Mt Bike Argentario

Stefano Pennone, Mt Bike Argentario

Riccardo Pecchia, Vo2 Cycling Team

Master M7 (60-64 anni)

Riccardo Fabianelli, Bassibike Team

Luciano Meucci, Ciclisport Poggibonsi

Giovanni Canapini, Gruppo Ciclistico Val Di Merse

Master M8 (65 anni e oltre)

Roberto Giorgi, Livorno Team Bike

Egidio Solari, Max Lelli

Stefano Sacchini, Individuale