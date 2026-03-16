GROSSETO – Quattro seggi alla lista del presidente, cinque a “Casamenti per la nostra Provincia” e uno a “Insieme per una Provincia al centro”. Confermato Francesco Limatola alla guida dell’ente.
Si è definita ieri sera la composizione del nuovo consiglio provinciale dopo lo scrutinio delle urne. La nuova assemblea sarà composta da dieci consiglieri, espressione delle tre liste in campo alle elezioni.
A guidare l’amministrazione provinciale sarà ancora Francesco Limatola, confermato presidente con un’elezione separata rispetto a quella del consiglio. Accanto a lui siederanno i rappresentanti delle tre liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.
I seggi assegnati alle liste
La lista “La Provincia in Comune – Limatola Presidente” (lista 1) ha ottenuto quattro seggi in consiglio. A essere eletti sono Valentino Bisconti (riconfermato), Gianfranco Chelini (riconfermato), Mattia Maule e Cinzia Pieraccini.
La lista “Casamenti per la nostra Provincia” (lista 2) conquista invece cinque seggi, risultando la formazione più rappresentata all’interno dell’assemblea. Entrano in consiglio Rita Bernardini, Olga Ciaramella, Chiara Orsini, Elismo Pesucci e Luciano Petrucci.
Un seggio, infine, va alla lista “Insieme per una Provincia al centro” (lista 3), che porta in consiglio Angelo Pettrone (riconfermato). La formazione, a differenza delle altre due, non sosteneva alcun candidato alla presidenza.
Tutte le preferenze con i voti ponderati (ufficiosi)
–
|Candidato
|Azzurro
|Arancione
|Grigio
|Rosso
|Verde
|Totale
|Voti
|Pond.
|Voti
|Pond.
|Voti
|Pond.
|Voti
|Pond.
|Voti
|Pond.
|Voti
|Pond.
|Bisconti
|7
|525
|4
|600
|6
|1776
|7
|3164
|2
|2120
|26
|8185
|Chelini
|6
|450
|17
|2550
|10
|2960
|0
|0
|2
|2120
|35
|8080
|Cossu
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Fanetti
|1
|75
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|75
|Maule
|14
|1050
|3
|450
|11
|3256
|0
|0
|2
|2120
|30
|6876
|Pacciani
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Pastorelli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Pieraccini
|25
|1875
|18
|2700
|1
|296
|0
|0
|3
|3180
|47
|8051
|Quaratesi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Zuffi
|5
|375
|2
|300
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|675
|Bartalini
|0
|0
|3
|450
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|450
|Bernardini
|3
|225
|4
|600
|7
|2072
|2
|904
|5
|5300
|21
|9101
|Ciaramella
|10
|750
|2
|300
|3
|888
|1
|452
|4
|4240
|20
|6630
|Gaviano
|0
|0
|2
|300
|2
|592
|1
|452
|4
|4240
|9
|5584
|Minucci
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Orsini
|1
|75
|0
|0
|0
|0
|16
|7232
|0
|0
|17
|7307
|Pesucci
|10
|750
|3
|450
|1
|296
|5
|2260
|3
|3180
|22
|6936
|Petrucci
|16
|1200
|6
|900
|5
|1480
|0
|0
|3
|3180
|30
|6760
|Pierangioli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Serafini
|0
|0
|0
|0
|1
|296
|11
|4972
|0
|0
|12
|5268
|Pettrone
|1
|75
|11
|1650
|10
|2960
|4
|1808
|3
|3180
|29
|9673
|Ciucchi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Petricci
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Antolini
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Brogi
|6
|450
|7
|1050
|5
|1480
|2
|904
|2
|2120
|22
|6004
–
Il nuovo consiglio
Complessivamente erano 25 i candidati in corsa per il ruolo di consigliere provinciale. Al termine dello scrutinio, l’assemblea si presenta quindi composta da dieci membri che affiancheranno il presidente Limatola nella gestione amministrativa dell’ente.
Nei prossimi giorni è attesa la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, durante la quale saranno avviati i lavori della nuova consiliatura.