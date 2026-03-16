GROSSETO – Quattro seggi alla lista del presidente, cinque a “Casamenti per la nostra Provincia” e uno a “Insieme per una Provincia al centro”. Confermato Francesco Limatola alla guida dell’ente.

Si è definita ieri sera la composizione del nuovo consiglio provinciale dopo lo scrutinio delle urne. La nuova assemblea sarà composta da dieci consiglieri, espressione delle tre liste in campo alle elezioni.

A guidare l’amministrazione provinciale sarà ancora Francesco Limatola, confermato presidente con un’elezione separata rispetto a quella del consiglio. Accanto a lui siederanno i rappresentanti delle tre liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

I seggi assegnati alle liste

La lista “La Provincia in Comune – Limatola Presidente” (lista 1) ha ottenuto quattro seggi in consiglio. A essere eletti sono Valentino Bisconti (riconfermato), Gianfranco Chelini (riconfermato), Mattia Maule e Cinzia Pieraccini.

La lista “Casamenti per la nostra Provincia” (lista 2) conquista invece cinque seggi, risultando la formazione più rappresentata all’interno dell’assemblea. Entrano in consiglio Rita Bernardini, Olga Ciaramella, Chiara Orsini, Elismo Pesucci e Luciano Petrucci.

Un seggio, infine, va alla lista “Insieme per una Provincia al centro” (lista 3), che porta in consiglio Angelo Pettrone (riconfermato). La formazione, a differenza delle altre due, non sosteneva alcun candidato alla presidenza.

Tutte le preferenze con i voti ponderati (ufficiosi)

Il voto, espresso dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della provincia, è stato calcolato con il sistema della ponderazione, che attribuisce un peso diverso ai voti in base alla popolazione del Comune di appartenenza dell’elettore. Dalla tabella emerge il dettaglio delle preferenze ottenute dai candidati nelle diverse fasce di ponderazione, indicate con i colori Azzurro, Arancione, Grigio, Rosso e Verde, fino al totale finale dei voti ponderati. Tra i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti ponderati figurano Pettrone con 9.673, Bernardini con 9.101, Bisconti con 8.185, Chelini con 8.080 e Pieraccini con 8.051. Subito dopo si collocano Orsini con 7.307, Pesucci con 6.936, Maule con 6.876 e Petrucci con 6.760. La tabella riporta nel dettaglio il numero dei voti espressi e la relativa ponderazione per ciascuna fascia demografica dei Comuni, fino al totale complessivo ottenuto da ogni candidato.

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Candidato Azzurro Arancione Grigio Rosso Verde Totale Voti Pond. Voti Pond. Voti Pond. Voti Pond. Voti Pond. Voti Pond. Bisconti 7 525 4 600 6 1776 7 3164 2 2120 26 8185 Chelini 6 450 17 2550 10 2960 0 0 2 2120 35 8080 Cossu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fanetti 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 Maule 14 1050 3 450 11 3256 0 0 2 2120 30 6876 Pacciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pastorelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pieraccini 25 1875 18 2700 1 296 0 0 3 3180 47 8051 Quaratesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuffi 5 375 2 300 0 0 0 0 0 0 7 675 Bartalini 0 0 3 450 0 0 0 0 0 0 3 450 Bernardini 3 225 4 600 7 2072 2 904 5 5300 21 9101 Ciaramella 10 750 2 300 3 888 1 452 4 4240 20 6630 Gaviano 0 0 2 300 2 592 1 452 4 4240 9 5584 Minucci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Orsini 1 75 0 0 0 0 16 7232 0 0 17 7307 Pesucci 10 750 3 450 1 296 5 2260 3 3180 22 6936 Petrucci 16 1200 6 900 5 1480 0 0 3 3180 30 6760 Pierangioli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serafini 0 0 0 0 1 296 11 4972 0 0 12 5268 Pettrone 1 75 11 1650 10 2960 4 1808 3 3180 29 9673 Ciucchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Petricci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antolini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brogi 6 450 7 1050 5 1480 2 904 2 2120 22 6004

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Il nuovo consiglio

Complessivamente erano 25 i candidati in corsa per il ruolo di consigliere provinciale. Al termine dello scrutinio, l’assemblea si presenta quindi composta da dieci membri che affiancheranno il presidente Limatola nella gestione amministrativa dell’ente.

Nei prossimi giorni è attesa la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, durante la quale saranno avviati i lavori della nuova consiliatura.

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