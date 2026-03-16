GROSSETO – Pesante sconfitta per 11-3 per il Circolo Pattinatori Grosseto, nel campionato di serie B, sulla pista del Viareggio Hockey A. I ragazzi di Marco Zanobi, in pista con un atteggiamento sbagliato fin dall’inizio che è costato loro tre reti subite in pochi minuti, sono incappati in una giornata da dimenticare, rimediando un ko per 11-3 difficile da spiegare.

“Siamo partiti male – commenta il capitano Riccardo Bruzzi – Ci siamo ritrovati sotto 3-0 in appena cinque minuti. Con Zanobi abbiamo provato a dare una sveglia ai ragazzi, ma dopo il gol di Muntean, siamo andati al riposo sotto 4-1 e nella ripresa le cose sono andate ancora peggio. Luca Squarcia ha accusato la stanchezza della gara di Follonica e allora abbiamo chiamato Vittoria Masetti che pur comportandosi bene non è riuscita a evitare uno scivolone inatteso nelle proporzioni. Nel finale, con tanto nervosismo, abbiamo anche rimediato anche due rossi, che alla ripresa del campionato, dopo una settimana di sosta, ci priveranno anche di Perfetti e Cardi. Non è un bel momento, serve uno scossone, perché così non si può andare avanti. Sappiamo giocare meglio di così e dobbiamo dimostrarlo. Sono deluso”.

Viareggio Hockey A-C.P. Grosseto 11-3

VIAREGGIO HOCKEY A: Mesmer, Bardi; Tomei, Tonelli, Corsi, Menegatti, Cinquini, Vanello. All. Massimo Mori.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Masetti; Bruzzi, Muntean, Cardi, Giusti, Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Righetti

RETI: nel p.t. 2’49 Vanello, 3’54 Vanello, 5’25 Corsi, 17’06 Muntean, 20’31 Tonelli; nel s.t. 5’36 Bianchi, 6’07 Corsi, 6’52 Vanello, 11’27 Corsi, 12’48 Tomei, 17’02 Perfetti, 17’11 Cinquini, 20’05 Vanello (p.p.).

NOTE: cartellino rosso a Emanuele Perfetti e Cardi a 21’55 del s.t.; cartellino blu a Giusti, Bianchi e Perfetti.