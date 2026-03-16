MASSA MARITTIMA – In preparazione della manifestazione “Alla tavola dei Priori”, che si terrà il prossimo 27 giugno, a Massa Marittima, per continuare a celebrare gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Società dei Terzieri Massetani, ha organizzato il ciclo di conferenze dal titolo “Assaggiare la storia – MMXXVI”, un percorso culturale che unisce divulgazione storica e tradizioni gastronomiche.

In tutto sono tre gli appuntamenti in programma nei giorni 27 marzo, 17 aprile e 29 maggio. Ogni incontro prevede l’approfondimento di alcuni aspetti della storia medievale di Massa Marittima, a cui seguirà una speciale degustazione di pietanze, con le ricette che sono state ricostruite con rigore filologico direttamente dai ricettari medievali d’area centroitaliana.

“Questo ciclo di conferenze rappresenta un modo coinvolgente e originale per raccontare la storia della nostra città. — dichiara la sindaca Irene Marconi —. Attraverso la ricerca storica e la riscoperta delle antiche ricette possiamo far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale di Massa Marittima, creando occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori.”

“Partiamo con questi primi tre eventi culturali che si terranno in primavera, grazie anche alla fattiva ed entusiasta collaborazione dei tre terzieri – spiega Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri Massetani–per arrivare all’apice dei festeggiamenti il 27 giugno prossimo, con la seconda edizione di ‘Alla Tavola dei Priori’, attraverso la quale metteremo un sigillo ad una lunga serie di appuntamenti che affondano le radici nel periodo aureo del Libero Comune. L’auspicio è quello di portare avanti, nei prossimi anni, questo progetto di ricerca e divulgazione.”

La prima conferenza si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima con il titolo “Massa Metallorum. Una città, molte storie. Massa Marittima tra Medioevo e Rinascimento”. L’incontro sarà tenuto dal professor Roberto Farinelli dell’Università di Siena e sarà moderato dal dottor Fabio Cavalli, mentre la presentazione delle bevande sarà curata dalla dott.ssa Marialuisa Cecere. Al termine della conferenza è prevista una degustazione storica a cura del Terziere di Cittavecchia, che proporrà due preparazioni tratte da antichi ricettari medievali: De schabetia (pesce marinato), dal Liber de coquina – anonimo meridionale, fine XIII secolo e le Frittelle de pome per Quaresima, dal Libro per cuoco – anonimo veneziano, XIV secolo.

La seconda conferenza è in programma venerdì 17 aprile, alle ore 17.30, presso la biblioteca Comunale per approfondire il tema: “Medici, salute ed epidemie in una città del Trecento. Il caso di Massa Marittima”. Sarà tenuta dal dottor Fabio Cavalli dell’Università di Trieste – Accademia Jaufré Rudel di Studi Medievali. La presentazione delle vivande sarà sempre a cura della dott.ssa Marialuisa Cecere. Al termine si terrà la degustazione storica organizzata dal Terziere di Borgo, con due ricette tratte da fonti medievali: la torta di cipolle e zafferano, dal Libro per cuoco – anonimo veneziano, XIV secolo; la torta di ceci e mandorle, dal Libro de arte coquinaria di Maestro Martino da Como (circa 1460).

Il ciclo di conferenze chiude venerdì 29 maggio, alle ore 17, nel Cortile del Museo di San Pietro all’Orto, con l’incontro: “Alla tavola dei Priori – Alimentazione e marcatori sociali sulle tavole trecentesche”, a cura della dott.ssa Marialuisa Cecere (Accademia Jaufré Rudel – Gradisca d’Isonzo). L’incontro sarà moderato dal dottor Fabio Cavalli e seguirà una degustazione storica a cura del Terziere di Cittannova, con: Herbolata de majo, dal Libro de arte coquinaria di Maestro Martino da Como (circa 1460); panpepato, dal manoscritto L.X.16 della Biblioteca Comunale di Siena, anonimo, 1550 circa.

Per partecipare alle conferenze è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo: [email protected]