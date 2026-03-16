MASSA MARITTIMA – La Regione Toscana ha attivato la procedura “Voucher io studio” per l’anno scolastico 2025-26 con borse di studio messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Queste borse di studio possono essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, di beni e servizi di natura culturale, per il trasporto. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Per i residenti dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada le domande dovranno essere presentate all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere da lunedì 16 marzo 2026 fino al 17 aprile 2026 collegandosi al portale dedicato disponibile al seguente link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?IDNODE=&IDC=49&CW=SCUO

Le domande dovranno essere presentate da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente gli studenti per i minori e direttamente dalle studentesse o dagli studenti se maggiorenni. È necessario avere un Isee inferiore o uguale a Euro 15.748,78.

Si ricorda che questa misura non è compatibile con quella dei “Libri gratis”. Coloro che, nell’anno scolastico 2025/2026, sono risultati beneficiari del contributo “libri gratis”, quindi, non potranno presentare la domanda per questo “Voucher io studio”.