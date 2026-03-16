Foto di repertorio
GROSSETO – Si è svolto anche per l’istituto scolastico “Bernardino Lotti” di Massa Marittima l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.
Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Grosseto hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo.
A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2E dell’istituto “Bernardino Lotti”, che rappresenterà la provincia di Grosseto nell’atto conclusivo del progetto.