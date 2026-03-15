GROSSETO – Francesco Limatola è stato confermato presidente della Provincia di Grosseto al termine delle elezioni provinciali che si sono svolte oggi. Il presidente uscente, sindaco di Roccastrada, ha ottenuto 50.925 voti ponderati pari al 52,66%, superando lo sfidante del centrodestra Andrea Casamenti, che si è fermato a 45.786 voti ponderati, pari al 47,34%.

Si tratta quindi di una riconferma alla guida dell’ente provinciale per Limatola, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, al termine di una competizione che lo vedeva opposto al sindaco di Orbetello, candidato del centrodestra.

A breve, intorno alle 21.30, inizieranno anche le operazioni di scrutinio per l’elezione del nuovo consiglio provinciale.

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Le parole di Limatola dopo il risultato

Subito dopo la proclamazione del risultato, Limatola ha parlato di una vittoria che considera il frutto di un lavoro collettivo. Il neo eletto presidente ha spiegato che il successo non riguarda soltanto la sua candidatura, ma tutte le persone e gli amministratori che si sono riconosciuti nel progetto politico presentato in questa tornata elettorale, sottolineando anche la forte emozione per il risultato raggiunto.

Limatola ha affermato che già da domani riprenderà il lavoro avviato negli ultimi anni con l’obiettivo di proiettare la provincia verso il futuro. Tra le priorità indicate c’è quella di rafforzare il ruolo della Provincia come ente al servizio dei Comuni, puntando in particolare sulla pianificazione strategica come elemento centrale dell’azione amministrativa nei prossimi quattro anni.

Il presidente riconfermato ha inoltre evidenziato l’intenzione di rafforzare strumenti di supporto ai territori, tra cui un ufficio dedicato alle opportunità europee a disposizione delle amministrazioni comunali.

Nel commentare l’esito del voto, Limatola ha anche sottolineato come il risultato rappresenti, a suo avviso, un segnale politico per il centrosinistra, sostenendo che quando lo schieramento riesce a lavorare in maniera unitaria e ad allargare il proprio campo politico diventa competitivo e capace di vincere. Secondo Limatola questo risultato può rappresentare anche un segnale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno il territorio provinciale.

Le elezioni provinciali, come previsto dalla normativa, si sono svolte con voto di secondo livello: alle urne sono stati chiamati sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Grosseto. Il Giunco ha seguito in diretta lo spoglio delle schede a partire dalla chiusura dei seggi e continuerà ad aggiornare sull’andamento dello scrutinio per il consiglio provinciale