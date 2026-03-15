GROSSETO – Questa foto è stata scattata il 14 giugno del 1964. Non conosciamo la chiesa e neppure i nomi delle bambine con le proprie madrine. Sembrerebbe una cresima, cosa che giustificherebbe anche la presenza. dietro di loro, di quelle che abbiamo immaginato essere le loro madrine.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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