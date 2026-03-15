GROSSETO – Dopo il successo degli ultimi appuntamenti, Back to the Party torna con una nuova serata all’insegna della musica e del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo alla Sala Eden di Grosseto con “Maledetta Primavera – Cena Spettacolo”, un evento che promette di far cantare e ballare il pubblico con le hit italiane più amate, tra grandi classici e successi del momento.

Il format ideato e diretto da Ettore Raso conferma la formula che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico: cena servita al tavolo, musica dal vivo, intrattenimento e DJ set fino a tarda notte, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Due palchi e musica dal vivo

La serata si svilupperà su due palchi, con un cast di artisti pronti a coinvolgere il pubblico in un grande karaoke collettivo fatto di canzoni italiane da cantare a tavola.

Tra i protagonisti della serata:

Conte Max , chitarra e voce con il format “cantatavola”

Joint Sax , con il suo spettacolo di sax dal vivo

Manola , live dinner voice

Dj Franz Navas , dinner DJ

Dj Ettore Raso, master DJ e regia musicale dell’evento

Ad animare la serata anche le B.T. Party Girlfriend, mentre le fotografie dell’evento saranno curate da Andrea Sapienza.

Cena con servizio al tavolo

La cena sarà servita direttamente al tavolo con un menù completo che richiama i sapori della stagione primaverile.

Antipasti

Polentina grigliata con fonduta di pecorino

Cuore di carciofo fritto

Salumi e formaggi con mostarde

Uova in salsa verde

Primi

Lasagna primavera

Risotto asparagi e salsiccia

Secondi

Misto carne al forno

Pollo alla cacciatora

Contorni

Insalata primavera

Patata con la buccia

Padellata di verdure miste

Julienne di finocchi all’arancio

Dolci

Torta di mele su crema all’inglese

Tiramisù alle fragole

Prezzi e prenotazioni

La formula cena tavolo ha un costo di 30 euro a persona, comprensivo di acqua, una bottiglia di vino rosso Doc ogni quattro persone e caffè.

È disponibile anche la formula salotto privé a 35 euro a persona, che include gli stessi servizi più un free drink.

Evento a numero chiuso

L’ingresso è consentito solo con prenotazione e partecipando alla cena, fino a esaurimento posti. Nel menù saranno disponibili anche piatti dedicati a persone con allergie o intolleranze, su richiesta al momento della prenotazione.

Info e prenotazioni

Appuntamento venerdì 27 marzo alle 20.30 alla Sala Eden di Grosseto.

Prenotazioni obbligatorie al numero 339 6242020 (anche WhatsApp).