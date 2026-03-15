GROSSETO – Dopo il successo degli ultimi appuntamenti, Back to the Party torna con una nuova serata all’insegna della musica e del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo alla Sala Eden di Grosseto con “Maledetta Primavera – Cena Spettacolo”, un evento che promette di far cantare e ballare il pubblico con le hit italiane più amate, tra grandi classici e successi del momento.
Il format ideato e diretto da Ettore Raso conferma la formula che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico: cena servita al tavolo, musica dal vivo, intrattenimento e DJ set fino a tarda notte, in un’atmosfera elegante e coinvolgente.
La serata si svilupperà su due palchi, con un cast di artisti pronti a coinvolgere il pubblico in un grande karaoke collettivo fatto di canzoni italiane da cantare a tavola.
Tra i protagonisti della serata:
Conte Max, chitarra e voce con il format “cantatavola”
Joint Sax, con il suo spettacolo di sax dal vivo
Manola, live dinner voice
Dj Franz Navas, dinner DJ
Dj Ettore Raso, master DJ e regia musicale dell’evento
Ad animare la serata anche le B.T. Party Girlfriend, mentre le fotografie dell’evento saranno curate da Andrea Sapienza.
La cena sarà servita direttamente al tavolo con un menù completo che richiama i sapori della stagione primaverile.
Antipasti
Polentina grigliata con fonduta di pecorino
Cuore di carciofo fritto
Salumi e formaggi con mostarde
Uova in salsa verde
Primi
Lasagna primavera
Risotto asparagi e salsiccia
Secondi
Misto carne al forno
Pollo alla cacciatora
Contorni
Insalata primavera
Patata con la buccia
Padellata di verdure miste
Julienne di finocchi all’arancio
Dolci
Torta di mele su crema all’inglese
Tiramisù alle fragole
La formula cena tavolo ha un costo di 30 euro a persona, comprensivo di acqua, una bottiglia di vino rosso Doc ogni quattro persone e caffè.
È disponibile anche la formula salotto privé a 35 euro a persona, che include gli stessi servizi più un free drink.
L’ingresso è consentito solo con prenotazione e partecipando alla cena, fino a esaurimento posti. Nel menù saranno disponibili anche piatti dedicati a persone con allergie o intolleranze, su richiesta al momento della prenotazione.
Info e prenotazioni
Appuntamento venerdì 27 marzo alle 20.30 alla Sala Eden di Grosseto.
Prenotazioni obbligatorie al numero 339 6242020 (anche WhatsApp).