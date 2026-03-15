GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 15 marzo 2026

Ariete – Domenica che ti invita a rallentare. Sei abituato a decidere in fretta, ma oggi serve ascolto. Una parola detta con calma può evitare un malinteso.

Toro – Ti senti stabile e rassicurante. Giornata ideale per dedicarti alla famiglia o a un progetto domestico. Le piccole cose ti danno serenità.

Gemelli – Hai voglia di leggerezza, ma senti anche il bisogno di una conversazione più profonda. Non temere di mostrare il lato più sincero.

Cancro, segno del giorno – Emozioni intense ma ben orientate. Oggi sei capace di proteggere, accogliere e rafforzare un legame importante. La tua sensibilità è una forza concreta.

Consiglio escursione: concediti una camminata lungo la Laguna di Orbetello, tra acqua e cielo che si fondono in silenzio. Un luogo che parla al tuo cuore.

Leone – Generoso e presente, ma evita di caricarti tutto sulle spalle.

Vergine – Lucida e concreta anche nei sentimenti. Oggi puoi chiarire una questione rimasta sospesa.

Bilancia – Cerchi armonia e la trovi in un dialogo sincero.

Scorpione – Profondo ma meno rigido. È tempo di lasciare andare una tensione.

Sagittario – Hai bisogno di aria nuova, anche solo mentale.

Capricorno – Riflessioni utili sul futuro. Non avere fretta.

Acquario – Idee originali ma ancora da strutturare.

Pesci – Sensibile ma più stabile del solito.