GROSSETO – Terzo pareggio in campionato per il Grosseto, raggiunto sull’1-1 dallo Scandicci al Carlo Zecchini (foto di Paolo Orlando).

Contro un rivale da non sottovalutare i torelli partono col piede giusto, aggredendo e costruendo. Dopo la mezz’ora bomber Marzierli capitalizza un tiro dalla bandierina realizzando l’1-0. Pochi minuti e gli ospiti pareggiano, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Subito dopo, leggerezza del portiere azzurro con i locali che non riescono ad approfittarne. Nella ripresa ancora una rete annullata ai fiorentini con Arrighini che si mangia le mani. Lo stesso però non sbaglia niente al 33′, col tiro inarrivabile del’1-1.

Il segno X della 27esima giornata dei grossetani è comunque innocuo: pari anche per la seconda Seravezza, raggiunta sul 2-2 dal Poggibonsi e sempre a meno dodici dalla vetta, mentre l’Altopascio scivola 1-0 a Montevarchi.

GROSSETO: Marcu, Gerardini, Marzierli, Riccobono, Bacciardi, Montini, Ampollini, Malva, Brenna, Fiorani, D’Ancona. A disposizione: Romagnoli, Masini, Sabelli, Disanto, Monteverde, Benedetti, Gonnelli, Regoli, Ciraudo. All. Indiani.

SCANDICCI: Fedele, Fiaschi, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Guidelli, Arrighini, Boganini, Marchesini. A disposizione: Pepe, Bertelli, Morandi, Orselli, Viligiardi, Chiaverini, Poli, Aprili, Grottelli. All. Taccola.

ARBITRO: Travaini di Busto Arsizio; assistenti Dellaquila di Barletta e Sibilio di Brindisi.

MARCATORI: 34′ Marzierli, 33′ st Arrighini.