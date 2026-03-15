US GROSSETO 6. Di ritorno dalla sosta dopo la vittoria nel campo difficile del Poggibonsi, in casa ci si poteva aspettare una prova di forza da parte della capolista, che però si dimostra imprecisa, soprattutto in attacco, spesso durante questa partita i giocatori si sono riversati in avanti, ma poche sono state le vere occasioni, dall’altra parte bisogna dare i meriti allo Scandicci, che è stato in grado di limitare gli avversari e fermarli sull’1-1. Il Grosseto resta comunque primo a + 12 dal Seravezza, che ha pareggiato 2-2 contro il Poggibonsi, e a + 14 sul Tau, caduto a Montevarchi con il risultato di 2-0. Restano 7 partite e 21 punti a disposizione, e il sogno chiamato Serie C si avvicina dopo ogni giornata (foto di Paolo Orlando).

MARCU 6,5. Coordina bene la sua difesa, è incolpevole sul gran gol di Arrighini.

D’ANCONA 6. Ordinato in fase difensiva, non riesce ad incidere quando viene chiamato in avanti, spesso si limita al compito e non riesce mai a dare quel qualcosa in più in fase di spinta.

AMPOLLINI 7. Fa un grandissimo movimento a tagliare la difesa avversaria, mettendo poi in mezzo di testa la palla dell’1-0 di Marzierli. Gioca un’ottima partita, dando tanta spinta alla retroguardia biancorossa.

BRENNA 6,5. Gioca una partita attenta, si fa però trovare impreparato come tutto il suo reparto arretrato sul gol di Arrighini. Dall’81’ GONNELLI SV.

MONTINI 5,5. Partita senza acuti quella del terzino grossetano, segnata però da un errore da matita rossa all’80’, dove spara alto un rigore in movimento, che avrebbe potuto riportare in vantaggio il Grosseto.

BACCIARDI 6,5. Mette la palla in mezzo all’area per Ampollini nell’azione del momentaneo vantaggio, nel complesso gioca una partita molto ordinata, lottando su ogni palla.

FIORANI 6. Copre bene le linee di passaggio degli avversari e prova a impostare il gioco, non riuscendo però quasi mai a rendere le sue palle uno spunto per le ali o per la prima punta.

GERARDINI 6. Giocando come esterno di centrocampo destro nel primo tempo viene limitato, non essendo il suo primo ruolo, mentre nel secondo tempo come ala destra punta spesso gli avversari e crea difficoltà alla retroguardia avversaria, sufficiente. Dal 67’ DISANTO 5,5. Perde la palla che porta a fine azione al gol di Arrighini, nel complesso non incide: da rivedere.

RICCOBONO 6,5. Prestazione ordinata del numero 11 unionista, spesso cercato per avere più linee di passaggio verso le punte, compito che svolge bene. Dal 67’ SABELLI 5,5. Viene schierato come trequartista, non il suo ruolo preferito, questo probabilmente lo limita e non riesce mai a rendersi pericoloso.

MALVA 6. Gara discreta per l’attaccante maremmano, che cerca più volte di farsi trovare tra le linee di passaggio, ma non è mai concretamente pericoloso. Esce ad inizio secondo tempo per far spazio a Regoli. Dal 46’ REGOLI 5,5. Si esprime al di sotto del suo solito livello, probabilmente non al 100%, delude le aspettative e all’87’ esce per far spazio a Benedetti. Dall’87’ BENEDETTI SV.

MARZIERLI (C) 7,5. Il capitano da due passi al 33’ non manca l’appuntamento con il gol, il suo sedicesimo in campionato. Gioca di sacrificio, è bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento del gol, ma da lì non riesce più ad incidere, arretra dunque il baricentro e si mette a smistare palloni per le ali o per i centrocampisti.

MISTER INDIANI 6,5. Schiera il suo Grosseto con un 3-4-1-2, mettendo la linea difensiva molto alta, questo evince la volontà di aggredire la partita, mettendo però in preventivo la possibilità di subire contropiedi pericolosi. La sua strategia ripaga quando al 33’ Marzierli porta avanti i biancorossi. Nel secondo tempo inserisce Regoli al posto di Malva, passando così ad un 4-2-3-1, con Marzierli come prima punta, Regoli e Gerardini rispettivamente sulla fascia sinistra il primo e destra il secondo, e con Riccobono che agisce come trequartista alle spalle di Marzierli. La sua linea difensiva sbaglia i tempi sul gol di Arrighini, ma il Mister in questo frangente non ha colpa.