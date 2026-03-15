GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto esce sconfitta dal campo della Pallacanestro Femminile Pisa (56-46 il finale) al termine di un incontro che lascia un po’ di amaro alle ragazze di Luca Faragli che per lunghi tratti sono stati alla formazione locale, senza peraltro riuscire, anche a causa di alcune decisioni arbitrali, a rientrare definitivamente in partita. Nella ripresa, dopo essere andate all’intervallo sotto di tredici, Giulia Faragli e compagne nella ripresa hanno giocato alla pari con la P.F. Pisa, lottando su ogni pallone e agganciando le avversarie sul 43-43 a quattro minuti e mezzo, dopo una penetrazione di Giulia Faragli, con un tiro libero aggiuntivo. Nel finale, però, un fallo tecnico a Vannozzi ha fatto riprendere la marcia alle locali, che hanno chiuso con dieci punti di scarto.

“E’ stata una gara difficile – commenta il coach della Gea, Luca Faragli – a causa di un arbitraggio a senso unico, con tre falli tecnici, alla panchina, a Carolina Vallini e Vannozzi, che sono pesati sull’economia della gara. I numeri sono a conforto delle mie lamentele: in tutta la gara abbiamo avuto a disposizione solo quattro tiri liberi, mentre ci sono stati fischiati 28 falli, contro i dieci contro le locali. Noi siamo sempre andati in bonus nelle fasi iniziali del quarto, Pisa solo nelle battute finali”.

Faragli si dice però soddisfatto del comportamento delle sue ragazze: “Sono state bravissime, sono contento della loro reazione. Hanno lottato fino alla fine, rimettendo in piedi il confronto sul 43-43 a quattro minuti dalla fine, dopo aver trovato anche dei buoni tiri da tre punti, ma anche buone penetrazioni, con una buona pressione sulla zona, abbiamo rubato tanti palloni contro una squadra esperta. E’ però difficile giocare sei contro cinque. E’ stata una cosa vergognosa, non si può venire a perdere tempo”.

Faragli archivia questa brutta trasferta e pensa alle ultime quattro giornate, decisive per evitare i playout: “Abbiamo a disposizione tre gare casalinghe, a cominciare da quella di mercoledì contro la Nicola Chimenti Livorno. Per proseguire con Porcari e Bellaria Cappuccini, per chiudere ad Altopascio. Per superare Baloncesto dobbiamo vincere tre incontri”.

GEA GROSSETO: Pepi 4, Teresa Vallini 6, Borellini 16, Mery Bertaccini 4, Vannozzi 5, Emma Bertaccini 2, Faragli 7, Carolina Vallini 2. All. Luca Faragli.

PARZIALI: 17-12, 31-18; 41-30, 56-46.