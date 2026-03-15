GROSSETO – Niente bottino pieno ma gap intaccato rispetto alla seconda Seravezza per il Grifone capolista, reduce dal suo terzo pareggio in campionato ma sempre con dodici punti di vantaggio (foto di Paolo Orlando). Una gara atipica, con i torelli che sembravano detenere il bandolo del gioco, finché una ripartenza avversaria è costata loro due punti. Mister Indiani ha parlato di calo fisico, inevitabile a questo punto della stagione, e che non sta risparmiando un po’ tutte le squadre della zona playoff. In crescita alcune compagini di mezza classifica, compresa la prossima avversaria degli unionisti ovvero la Terranova Traiana, appena salita al quarto posto a pari punti col Siena.

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Grifone, punto casalingo con lo Scandicci

La classifica:

Grosseto 63 punti; Seravezza 51; Tau Altopascio 49; Siena, Terranuova Traiana 45; Foligno 43; Prato 42; Aquila Montevarchi 38; Scandicci 37; Sporting Trestina 34; Ghiviborgo 33; Camaiore 32; San Donato Tavarnelle 30; Orvietana 29; Follonica Gavorrano 28; Poggibonsi 24; Sansepolcro 17; Cannara 15