FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Grosseto non riesce a sfatare il tabù Capannino in regular season e si arrende al Follonica 9-8 al termine di una partita maschia, interminabile e bellissima, giocata alla pari con i ragazzi dell’ex Fabio Bellan e anche con un paio di episodi arbitrali ritenuti erronei dagli ospiti.

Il derby n.32 in gare ufficiali tra le due maremmane non ha tradito le attese, in quanto emozioni, con diciassette reti, cinque rigori, sei espulsioni e 28 falli di squadra. A Saavedra e compagni non basta un finale strepitoso, anche perché la rete annullata a Paghi ha portato in dote anche due reti in power play ai padroni di casa.

Al Follonica sono bastati ventitré secondi per battezzare l’esordiente Luca Squarcia, sorpreso dal velenoso diagonale dalla sinistra di Davide Banini. Al 3′ il Grosseto va vicino al pareggio, ma il tiro di Barragan va a sbattere sulla traversa di Rubega. Il blocco irregolare di Vega su Barragan permette al Grosseto di usufruire di un rigore al 4′ che Vargas manda sui gambali del giovanissimo portiere di riserva azzurro, chiamato a sostituire l’infortunato Mugnain e sulla respinta mette fuori. Al 6′ l’arbitro Ferrari punisce con un rigore il fallo da dietro di Barragan su Francesco Banini, che spedisce sul palo il tentativo dai 5,40. Banini si riscatta al 7′ con una bomba da destra, finita all’incrocio dei pali, che non lascia scampo a Squarcia. Ci pensa Barragan, appena 5 secondi dopo il raddoppio azzurro, ad accorciare le distanze con un perfetto rigore alla sinistra di Rubega. Al 10′ Squarcia para in bello stile il quarto rigore di serata, battuto da Fantozzi, per un fallo di Barragan. Quindici secondi dopo però Francesco Banini sorprende Squarcia con un tiro a fil di palo. Nel giro di 45 secondi, tra il 10′ e l’11’ i direttori di gara estraggono ben tre cartellini blù, per sanzionare i falli di Pagnini e Barragan e le proteste di Fantozzi. Al 13′ Saavedra accorcia ancora con un contropiede letale; il capitano al 15′ sfiora il pareggio, colpendo il palo.

Con una velocissima ripartenza il Circolo Pattinatori trova il 3-3, a 8 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo. A 4’09 dall’intervallo Francesco Banini segna il terzo gol personale sull’assist di Fantozzi. Prima del riposo Sillero mette alto da due passi il 4-4. Al 6′ della ripresa però Davide Banini sfrutta nel migliore dei modi il decimo fallo di squadra superando Squarcia sul tiro diretto, con finte e controfinte. Al 9′ annullata una rete a Vargas, accusato di aver toccato con un pattino. Con il passare dei minuti le squadre si allungano e fioccano occasioni da una parte e dall’altra. Al 13′ è il Grosseto ad avere il tiro diretto per i dieci falli di squadra: Vargas batte Rubega con un gran tiro e firma il 5-4. Pochi secondi e gli arbitri concedono un altro rigore, per un fallo di Paghi, ma Squarcia ferma il tiro di Pagnini. Al 15′ la traversa dice di no a Francesco Banini. A 8’28, sul gran tiro di Paghi, Rubega ferma la pallina oltre la riga, ma per Carmazzi non è rete. I grossetani protestano vibratamente e a farne le spese sono Barbieri e il dirigente Onza (rosso) allontanati dagli arbitri. Il gioco riprende con un uomo in meno per i biancorossi e Davide Banini ne approfitta per segnare il 6-4, che da due passi supera il portiere del C.P., e il 7-4 con Fantozzi. Un gran tiro di Saavedra all’incrocio dei pali dalla distanza riapre il match, 7-5. Vega riporta però i locali a tre punti di distanza a 5 minuti e mezzo dalla sirena finale. A 4′ dalla fine Vega frana su Barragan e rimedia un rosso. In power play il Cp si gioca le ultime speranze. Barragan rimedia un rigore a 3’06, che fallisce, ma Vargas trova l’8-6 in bello stile. Davide Banini però segna il quarto gol personale su tiro diretto. Non è però finita: Saavedra trova il 9-7, deviando in rete un tiro di Vargas e a 44 secondi Vargas da due passi mette dentro il 9-8 (foto Karim Carella/Fisr).

Innocenti Follonica-Circolo Pattinatori Grosseto 9-8

INNOCENTI FOLLONICA: Rubega, Riva; Pagnini, Pasqual, Francesco Banini, Vega, Fantozzi, Maggi, Bracali. All. Fabio Bellan.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Bruni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari di Viareggio.

RETI: nel p.t. 0’23 Davide Banini, 6’37 Francesco Banini, 6’42 Barragan (rig.), 9’24 Francesco Banini, 12’31 Saavedra, 16’28 Barragan, 20’51 Francesco Banini; nel s.t. 5’05 Davide Banini (p.t.), 13’05 Vargas (p.p.), 18’01 Fantozzi, 18’31 Saavedra, 19’26 Vega, 22’17 Vargas, 22’28 Davide Banini (p.p.), 23’39 Saavedra, 24’18 Vargas

ESPULSIONI: cartellino rosso al dirigente del C.P. Matteo Onza e a Vega al 21’06 s.t.; cartellino blu Pagnini, Fantozzi, Barragan nel p.t.; Francesco Banini, Barbieri nel s.t.