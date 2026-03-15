BAGNO DI GAVORRANO – Finale amaro per il Follonica Gavorrano, battuto 2-0 a Foligno con due gol subiti nelle ultime battute. La ventisettesima giornata dei minerari ne fa registrare la tredicesima sconfitta, ma soprattutto li fa arretrare ancor più in zona playout al quartultimo posto.

Primo quarto d’ora di gara equilibrato, con le due squadre che cercano le misure. Il primo tiro in porta della gara è per il Foligno al 14′ ed è ad opera di Longoni, che si accentra e calcia con il sinistro, Tognetti blocca.

Al 20′ brivido per la porta del Follonica Gavorrano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Falasca che da buona posizione non trova la porta con il suo diagonale e mette a lato.

Intorno alla metà della prima frazione sono i padroni di casa a cercare maggiormente di mettere apprensione alla difesa biancorossoblù (oggi in maglia gialla). Tognetti si deve impegnare al 28′ per respingere un tiro cross di Falasca.

Al 32′ è Ceccuzzi che prova a smarcarsi, accentrarsi e tirare con il destro dal vertice opposto dell’area, ancora una volta Tognetti para centralmente.

Gli ospiti della prima frazione sono praticamente tutto in un contropiede di Presta al 39′, che viene però fermato da Sbraga prima di poter diventare davvero pericoloso.

In un calcio di punizione dalla distanza al 43′ di Rinaldini, Mazzoni devia in angolo. È l’ultima opportunità di un primo tempo abbastanza noioso tra le due squadre.

La ripresa si riapre con il Foligno in possesso della sfera e un’occasione dal limite che non viene sfruttata dagli attaccanti umbri.

Il Follonica Gavorrano invece si vede al 4′ con una palla conquistata da Iacoponi, che serve Presta. Il numero 30 entra in area e calcia, non trovando lo specchio della porta.

Gli uomini di Brando provano a prendere campo e al 13′ anche Fossati si libera al tiro, ma viene ribattuto in angolo da un difensore del Foligno.

A metà ripresa la girandola di cambi modifica il volto delle due squadre, con mister Brando che inserisce Bellini, Pescicani e Giordani per cercare di sbloccare il risultato.

Al 36′ clamorosa occasione per il Foligno, direttamente dal rinvio di Mazzoni: Ceccuzzi si presenta di fronte a Tognetti, che con un miracolo toglie le castagne dal fuoco. Poi Manfredi sulla ribattuta mette alto da ottima posizione.

Il Foligno alza i giri e trova il gol al 42′ sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ceccuzzi la mette in mezzo per la testa di Marchetti, che sorprende tutti alle spalle della difesa e porta i padroni di casa in vantaggio.

L’arbitro concede 5′ di recupero per le speranze del Follonica Gavorrano, ma a trovare il raddoppio è il Foligno al 48′ con il neo entrato Tomassini, che realizza con un piattone all’incrocio. E’ l’ultimo rifido del match.

FOLIGNO: Mazzoni, Qendro (28′ st Cichy), Falasca, Grea, Sbraga, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Ferrara (43′ st Della Spoletina), Manfredi (38′ st Tomassini), Longoni (28′ st Marchetti). A disposizione: Rossi, Bevilacqua, Cottini, Da Pra, Comparelli. All. Manni.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Marino, Iacoponi (28′ st Pescicani), Rinaldini (25′ st Bellini), Biagetti, Drapelli, Likaxhiu (43′ st Maurizi), Presta, Arrighi, Fossati (28′ st Giordani). A disposizione: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Proietti, Masoni. All. Brando.

ARBITRO: De Paolis di Cassino. Assistenti Ditta di Marsala e Giuliani di Barcellona Pozzo di Gotto.

MARCATORI: 42′ st Marchetti, 48′ st Tomassini.

NOTE: ammoniti Biagetti, Likaxhiu, Brando (all. UsFG), Grea. Recuperi 0+5.