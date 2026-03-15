Seggi aperti fino alle 20: buona l’affluenza

Il seggio allestito nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi resterà aperto fino alle 20 di questa sera. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del presidente e terminata questa prima fase saranno scrutinate le schede per il rinnovo del consiglio provinciale.

L'affluenza al voto, che ricordiamo riguarda soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei 28 comuni maremmani (tranne Sorano che è stato commissariato), era piuttosto alta: intorno alle 15,30 era di poco inferiore al 70%.