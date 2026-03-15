GROSSETO – Elezioni provinciali 2026: in diretta tutti gli aggiornamenti sul voto in provincia per l’elezione del presidente e per il rinnovo del consiglio provinciale. Si vota domenica 15 marzo dalle 8 alle 20. Lo spoglio inizia subito dopo la chiusura del seggio elettorale.
Aggiornamenti
- UFFICIALE – Limatola ha vinto le elezioni in provincia con 50.925
- +++ DEFINTIVO +++ Limatola confermato presidente
- Limatola verso la vittoria
- Quarto spoglio: Limatola avanti sul totale
- Terzo spoglio: Casamenti davanti
- Secondo spoglio: avanti Casamenti
- Primo spoglio: per il momento vantaggio di Casamenti
- Seggi chiusi: affluenza al 95,5%
- Provinciali: confronto tra i rappresentanti di lista
- Si vota ancora per le provinciali: all’esterno si attende la chiusura del seggio
- Seggi aperti fino alle 20: buona l’affluenza
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UFFICIALE – Limatola ha vinto le elezioni in provincia con 50.925
Ecco i risultati definitivi (ancora ufficiosi) delle elezioni provinciali comunicati dal seggio di palazzo Aldobrandeschi:
Francesco Limatola è stato eletto presidente 50925 (52,66%), mentre Andrea Casamenti ha ottenuto 45,786 (47,34%)
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+++ DEFINTIVO +++ Limatola confermato presidente
Francesco Limatola è stato confermato presidente della provincia di Grosseto. I dati non sono ancora ufficiali
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Limatola verso la vittoria
Secondo lo spoglio dell'ultima fascia Limatola avrebbe un vantaggio che gli consentirebbe di conquistare la vittorie
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Quarto spoglio: Limatola avanti sul totale
Quarto spoglio, scheda arancione, sono i comuni fino a 5mila abitanti. Ecco i risultati per questa fascia:
Casamenti: 19
Limatola: 66
Limatola per la prima volta dall'inizio dello spoglio è avanti con 45.900, mentre Casamenti ha ottenuto 42.486
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Terzo spoglio: Casamenti davanti
Dopo lo spoglio delle schede dei comuni di fascia media, quelli con colore Grigio, la situazione della fascia con i voti assoluti è questa:
Casamenti: 17 voti
Limatola: 44 voti
Il dato assoluto con il calcolo ponderato vede davanti Casamenti con 39.636 voti mentre Limatola è a 36.000 voti.
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Secondo spoglio: avanti Casamenti
Dopo il secondo spoglio che ha riguardato le schede dei comuni di fascia rossa cioè Follonica, Orbetello e Monte Argentario, la situazione è questa:
Casamenti: 32 voti
Limatola: 18 voti
per il totale ponderato in questo momento in vantaggio è Casamenti con 34.604 e Limatola 22.976
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Primo spoglio: per il momento vantaggio di Casamenti
Nello spoglio delle schede del comune di Grosseto Casamenti ha ottenuto 19 schede, Limatola 14.
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Seggi chiusi: affluenza al 95,5%
Si sono chiusi alle 20 i seggi per le elezioni provinciali. In totale hanno votato 342 su 358 aventi diritto con una percentuale del 95,5%.
Ecco il dato che riguarda le varie fasce di popolazione dei comuni dei più piccoli ai più grandi:
Fascia azzurra 111 /118 94,07%
Fascia Arancione 85/91 93,41%
Fascia Grigio 62 / 65 95,38%
Fascia rossa 51/51 100%
Fascia verde 33 / 33
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Provinciali: confronto tra i rappresentanti di lista
Poco minuti prima della chiusura del seggio e dell'inizio delle operazioni di voto si sono riuniti i rappresentanti di lista per prendere visione dei regolamenti di scrutinio e per le "regole di ingaggio" sui possibili casi dubbi.
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Si vota ancora per le provinciali: all’esterno si attende la chiusura del seggio
Seggi ancora aperti e ultimi voti per i consiglieri comunali. Intanto all'esterno di Palazzo Aldobrandeschi si attende la chiusura delle operazioni di voto.
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Seggi aperti fino alle 20: buona l’affluenza
Il seggio allestito nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi resterà aperto fino alle 20 di questa sera. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio delle schede per l'elezione del presidente e terminata questa prima fase saranno scrutinate le schede per il rinnovo del consiglio provinciale.
L'affluenza al voto, che ricordiamo riguarda soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei 28 comuni maremmani (tranne Sorano che è stato commissariato), era piuttosto alta: intorno alle 15,30 era di poco inferiore al 70%.