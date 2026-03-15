CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due esaltanti vittorie casalinghe per due squadre giovanili dell’Hc Castiglione, oltre che prime dei rispettivi gironi, l’una di misura, l’altra con ampio vantaggio in un torneo letteralmente dominato. Per il campionato Under 23, fra Pumas Viareggio B e Blue Factor si è giocato al Casa Mora, anche se da calendario la gara era il “ritorno”, ma a causa dell’indisponibilità dell’impianto versiliese il Castiglione ha ospitato la sfida. I biancocelesti di Federico Paghi hanno battuto i ragazzi di Mirko Bertolucci per 5-1. Partita equilibrata che si sblocca a metà del primo tempo con il gol di Diego Bracali. Negli ultimi 5′ succede di tutto. Faelli firma il 2-0 poi Barsotti si prende un cartellino rosso, ma il Viareggio pur con un uomo in meno accorcia su rigore: Barsaglini trafigge Bussotti. Il gol di Santoni manda sul 3-1 le squadre al riposo. Ad inizio ripresa il Castiglione la chiude con i gol ancora di Santoni e poi di Diego Bracali per il 5-1 definitivo.

U23 Pumas Ancora Viareggio B-Blue Factor Castiglione 1-5

PUMAS ANCORA VIAREGGIO B: Matteo Davanzo, (Matteo Manfredi); Samuele Barsaglini, Edoardo Barsotti, Federico Frosina, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, Samaal Shareef; Filippo Montauti, Diego Bracali, Brando Santoni, Federico Asta, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Pierpaolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (3-1) 12’08 D.Bracali (C), 20’14 Faelli (C), 22’10 rig. Barsaglini (V), 24’10 Santoni (C); st 5’35 Santoni (C), 7’36 D.Bracali (C).

NOTE: espulsione definitiva per Barsotti.

Under 23 zona 4 – recupero 8a giornata 15 marzo

Pumas Viareggio B-Blue Factor Castiglione 1-5

La classifica

Castiglione (11) 27 punti; Sarzana (10) 24; Versilia H. Forte (9) 22; Pumas Viareggio A (7) 15; Pumas Viareggio B (9), Follonica (9) 9; Spv Viareggio (8) 4; Cgc Viareggio (11) 0

Under 23 zona 4 – 12a giornata 27 marzo

Pumas Viareggio B-Versilia H.Forte

Pumas Viareggio A-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Ennesima vittoria per il quintetto Under 15 La Scala: al Casa Mora il Castiglione di Michele Achilli ha comunque dovuto faticare, soprattutto nel primo tempo il Siena. Alla fine però i biancocelesti hanno chiuso sul 13-0. La gara si sblocca a metà tempo con Bagnoli e da quel momento la squadra della città del Palio allenata dall’ex Mantovani cede progressivamente. La prima frazione si chiude sul 6-0 con il rigore di Sforzi, e i gol di Giabbani, Pucillo, Bagnoli, e ancora Sforzi. Nella ripresa il Castiglione allunga progressivamente. Segnano Bagnoli, Stoduto, Sforzi, 15’55 Pucillo (doppietta), Bagnoli (poker), Giabbani (doppietta), e Sforzi (4 gol anche per lui). Castiglione in testa a punteggio pieno.

U15 La Scala Castiglione-Siena 13-0

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Mirko Puccillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

SIENA: Tiago Rino Fratagnoli; Leonardo Mattii, Tommaso Distefano, Francesco Rossi, Leonardo Lazzaretti, Duccio Pedretti. All. Marco Mantovani.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (6-0) 10’06 Bagnoli (C), 12’52 rig. Sforzi (C), 13’21 Giabbani (C), 13’42 Pucillo (C), 16’45 Bagnoli (C), 17’48 Sforzi (C); st 1’30 Bagnoli (C), 6’59 Stoduto (C), 10’08 Sforzi (C), 15’55 Pucillo (C), 15’41 Bagnoli (C), 15’51 Giabbani (C), 19’33 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 18a giornata 14 marzo

La Scala Castiglione-Siena 13-0

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 18/4

Forte dei Marmi-Startit Prato 0-4

Bluoptik Follonica-Sarzana B Rinv.

Cgc Viareggio-Cp Grosseto A 3-1

Cp Grosseto B-Sarzana A 0-12

La classifica

Castiglione (18) 54 punti; Sarzana A (18) 48; Cgc Viareggio (18) 46; Cp Grosseto A (18) 40; Follonica (16), R.a Camaiore (16) 28; Sarzana B (17) 24; Prato (18) 15; Spv Viareggio (16) 7; Siena (18), Cp Grosseto B (17) 6; Forte Marmi (18) 5

Under 15 zona 4 – 19a giornata 28 marzo

Sarzana B-Forte dei Marmi

Cp Grosseto A-La Scala Castiglione

Spv Viareggio-Siena

Bluoptik Follonica-Cp Grosseto B

Sarzana A-Rotellistica Camaiore

Startit Prato-Cgc Viareggio