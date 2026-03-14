GROSSETO – Aggiornamento ore 15.00: Si chiama Elino Falconi e aveva 83 anni l’uomo morto questa mattina nel proprio podere, cadendo nella piscina con il trattore. L’uomo ha probabilmente avuto un malore perdendo il controllo del mezzo agricolo e di conseguenza è caduto nella piscina. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

News ore 12:26 – Alla guida del mezzo agricolo si trovava un uomo che è morto. Le squadre di soccorso l’hanno estratto dalla piscina, ma tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, oltre ai Vigile del fuoco e carabinieri, anche l’ambulanza della Croce rossa Grosseto.

News ore 12:19 – Momenti di paura nella mattinata di oggi, 14 marzo, nella zona della Grancia, a sud di Grosseto, dove un trattore sarebbe finito all’interno di una piscina in un podere.

Secondo le prime informazioni, il mezzo agricolo sarebbe caduto nella vasca per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di verifica e di recupero del mezzo.

Al momento non è ancora chiaro se sul trattore fosse presente una persona al momento dell’incidente e se qualcuno possa essere rimasto coinvolto, oppure se il mezzo si sia mosso autonomamente finendo poi nella piscina.

La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle squadre di soccorso impegnate sul posto.

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