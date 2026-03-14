ORBETELLO – Nei giorni scorsi la giunta ha dato il via libera per la progettazione definitiva della messa in sicurezza della spiaggia del Cannone di Talamone, che si è resa necessaria dopo il dissesto causato dalla forte ondata di maltempo di febbraio 2025.

Un milione e 840 mila euro: è questa la cifra necessaria per la messa in sicurezza e individuata dalla progettazione preliminare effettuata dall’ufficio lavori pubblici del Comune di Orbetello: «La messa in sicurezza dell’arenile – spiega il consigliere delegato Roberto Berardi – è di competenza della Regione Toscana, a cui abbiamo offerto la nostra disponibilità come Comune per farci soggetti attuatori dell’intervento. Numerosi incontri si sono susseguiti, nel corso di questi mesi, tra Comune, Genio Civile e Regione per concordare un percorso. Nei giorni scorsi la giunta municipale ha approvato il progetto preliminare che prevede un investimento di un milione e 840 mila euro per la messa in sicurezza e ha dato mandato al settore lavori pubblici di procedere alla progettazione definitiva».

«Il progetto preliminare– aggiunge Berardi – prevede la messa in sicurezza della scogliera oggetto di frane attraverso il consolidamento della parete rocciosa e l’installazione di gabbie atte a contenere l’eventuale caduta massi e adesso è il momento di procedere a una progettazione definitiva maggiormente dettagliata che avrà un costo di circa 250mila euro che, come Comune, abbiamo già richiesto alla Regione».

«Da parte nostra – sottolinea il consigliere – abbiamo fatto tutto il necessario per poter rendere fruibile almeno una parte della spiaggia del Cannone, arrivando a una riapertura parziale che consentisse a cittadini e turisti di poter godere della bellezza di quel tratto di costa. Anche per questa stagione, quindi, cercheremo di confermare la parziale riapertura, mentre procede il lavoro per la messa in sicurezza definitiva dell’intera spiaggia, affinché, compatibilmente con i tempi tecnici, si possa procedere a una riapertura totale».